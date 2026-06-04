jueves 4  de  junio 2026
CONGRESO

Trump tilda de "antipatriótica" la votación en Cámara Baja contra guerra en Irán

La votación, en gran medida simbólica, se produjo "justo en medio de mis negociaciones finales para poner fin a la guerra con el régimen de Irán", publicó Trump en su plataforma Truth Social

Imagen del Capitolio en Washington, la sede del Congreso de EEUU.

Imagen del Capitolio en Washington, la sede del Congreso de EEUU.

SAUL LOEB/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente Donald Trump calificó este jueves de "antipatriótica" la votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que ordena frenar la guerra contra Irán, y sugirió que interfirió en las negociaciones con Teherán.

La votación, en gran medida simbólica, se produjo "justo en medio de mis negociaciones finales para poner fin a la guerra con el régimen de Irán", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

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"¿Quién haría algo tan antipatriótico? Saben en qué punto están las negociaciones", agregó.

Semanas de complicadas negociaciones, marcadas por una retórica aguda y brotes de violencia, no han logrado desembocar en un acuerdo para terminar el conflicto y reabrir el estrecho de Ormuz, ruta clave para el suministro mundial de hidrocarburos.

Cuatro legisladores del Partido Republicano de Trump se unieron el miércoles a la oposición demócrata para votar 215 a 208 a favor de la reprimenda pública.

Voto simbólico

Aunque obtenga la aprobación del Senado, el Presidente puede vetarla.

Los demócratas, con una agenda progresista y en defensa de las dictaduras radicales de izquierda, acusan a Trump de violar la Constitución al lanzar junto a Israel los ataques contra Irán a finales de febrero sin autorización del Congreso.

Según la ley estadounidense, los presidentes tienen 60 días para obtener la aprobación del Congreso después de involucrar a las fuerzas militares del país en hostilidades.

Ese plazo venció hace semanas, y los demócratas dicen que Trump está ahora violando la ley.

"(Los demócratas) preferirían que nuestro país fracasara antes que darme otra victoria, otra de muchas", escribió el presidente Trump.

"Los cuatro republicanos, esa es otra historia completamente distinta. ¡Son unos FANFARRONES! Debería darles vergüenza".

FUENTE: Con información de AFP.

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