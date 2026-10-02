Amazon promete compensar a ciudades que alberguen sus centros de datos

Amazon se comprometió el viernes a entregar más de 1.000 millones de dólares durante cinco años a las comunidades de Estados Unidos que albergan sus centros de datos, en el último intento de un gigante tecnológico por ganarse la simpatía de quienes se oponen a la construcción impulsada por la inteligencia artificial (IA).

El programa "Construido juntos" (Built Together, en inglés) presentado por el director de Servicios Web de Amazon (AWS), Matt Garman, en una nota de blog, financiará estudios gratuitos en universidades locales y formación profesional, así como mejoras de eficiencia energética para escuelas y viviendas.

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La empresa también anunció un "Compromiso de Centros de Datos", prometiendo que sus instalaciones no aumentarán las facturas de electricidad locales y que publicará las cifras anuales de su consumo de energía y agua.

Compromiso de las tecnológicas

Garman afirmó además que la empresa dejaría de utilizar acuerdos de confidencialidad con agencias gubernamentales en sus proyectos, una práctica que se ha convertido en un importante punto de fricción para los que se oponen a los centros de datos.

Microsoft también adoptó principios similares en marzo, siendo el primer gigante tecnológico en emprender esa iniciativa.

En marzo, Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle y xAI se comprometieron en la Casa Blanca a suministrar su propia electricidad para los nuevos centros de datos y a asumir los costos de cualquier modernización de la red eléctrica necesaria.

En su artículo, Garman arremetió contra lo que llamó "mitos" sobre los centros de datos, en particular el aumento de los costos de la energía, el agotamiento de los recursos hídricos o la contaminación del aire.

También se hizo eco de teorías según las cuales algunos países difundirían información falsa para destruir la reputación de los centros de datos en Estados Unidos, una idea que ha retomado la administración Trump, pero cuestionada por investigadores y expertos.

FUENTE: Con información de AFP.