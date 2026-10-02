viernes 2  de  octubre 2026
INVERSIóN

Amazon promete compensar a ciudades que alberguen sus centros de datos

El programa "Construimos juntos" financiará estudios gratuitos en universidades locales y formación profesional, así como mejoras de eficiencia energética para escuelas y viviendas

Centro de datos de Amazon en Stone Ridge, Virginia.

Centro de datos de Amazon en Stone Ridge, Virginia.

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP
Por Julián Varela

Amazon se comprometió el viernes a entregar más de 1.000 millones de dólares durante cinco años a las comunidades de Estados Unidos que albergan sus centros de datos, en el último intento de un gigante tecnológico por ganarse la simpatía de quienes se oponen a la construcción impulsada por la inteligencia artificial (IA).

El programa "Construido juntos" (Built Together, en inglés) presentado por el director de Servicios Web de Amazon (AWS), Matt Garman, en una nota de blog, financiará estudios gratuitos en universidades locales y formación profesional, así como mejoras de eficiencia energética para escuelas y viviendas.

Lee además
El presidente de EEUU, Donald Trump, ofrece su discurso inaugural durante la 81ª Asamblea General de la ONU este  22 de septiembre de 2026 en Nueva York. 
EEUU

Trump sobre inmigración: "Tenemos que hacer lo que requiere el momento"
El presidente Donald Trump, habla en la Oficina Oval en la Casa Blanca, en Washington D. C.
Negociaciones

Trump desmiente oferta de alivio de sanciones a Irán o descongelar fondos para lograr un acuerdo

La empresa también anunció un "Compromiso de Centros de Datos", prometiendo que sus instalaciones no aumentarán las facturas de electricidad locales y que publicará las cifras anuales de su consumo de energía y agua.

Compromiso de las tecnológicas

Garman afirmó además que la empresa dejaría de utilizar acuerdos de confidencialidad con agencias gubernamentales en sus proyectos, una práctica que se ha convertido en un importante punto de fricción para los que se oponen a los centros de datos.

Microsoft también adoptó principios similares en marzo, siendo el primer gigante tecnológico en emprender esa iniciativa.

En marzo, Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle y xAI se comprometieron en la Casa Blanca a suministrar su propia electricidad para los nuevos centros de datos y a asumir los costos de cualquier modernización de la red eléctrica necesaria.

En su artículo, Garman arremetió contra lo que llamó "mitos" sobre los centros de datos, en particular el aumento de los costos de la energía, el agotamiento de los recursos hídricos o la contaminación del aire.

También se hizo eco de teorías según las cuales algunos países difundirían información falsa para destruir la reputación de los centros de datos en Estados Unidos, una idea que ha retomado la administración Trump, pero cuestionada por investigadores y expertos.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Elon Musk vuelve a ser asesor en el gobierno del presidente Trump

Amazon Music realiza transmisión en vivo en concierto de Shakira en Madrid

El G7 acuerda liberar 100 millones de barriles de petróleo de reservas europeas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El multimillonario Ken Griffin respalda al comité político que destinó cerca de $4,9 millones para reforzar a la senadora republicana y candidata Ashley Moody en Florida.
ELECCIONES 2026

Grandes donantes irrumpen en carrera al Senado de EEUU en Florida

Donald Trump, presidente de EEUU  video
RELACIONES

Trump sugiere la idea de instalar una base militar de EEUU en Venezuela

Imagen referencial.
CESE DE COBERTURA

Casi 177.000 inmigrantes podrían perder Medicaid en Florida por nuevas reglas federales

James Uthmeier, fiscal general de Florida, demanda a Pfizer. 
SALUD Y DERECHO

Florida demanda a Pfizer por presuntos engaños sobre vacuna COVID-19

El español Carlos Alcaraz golpea la pelota contra el estadounidense Alex Michelsen durante su partido individual masculino de tenis en el ATP Tour Japan Open Tennis Championships, celebrado en el Ariake Tennis Forest Park de Tokio el 1 de octubre de 2026. 
Tenis

Alcaraz gana en su debut en Tokio y Nishikori se despide del tenis

Te puede interesar

Donald Trump, presidente de EEUU  video
RELACIONES

Trump sugiere la idea de instalar una base militar de EEUU en Venezuela

Por Julián Varela
James Uthmeier, fiscal general de Florida, demanda a Pfizer. 
SALUD Y DERECHO

Florida demanda a Pfizer por presuntos engaños sobre vacuna COVID-19

Imagen referencial.
CESE DE COBERTURA

Casi 177.000 inmigrantes podrían perder Medicaid en Florida por nuevas reglas federales

Pedro Sánchez, presidente del gobierno de España
ESPAÑA

Congreso de Diputados rechaza decretos de Pedro Sánchez, se abre debate sobre adelanto de elecciones

Imagen fotorrealista de una biblioteca en Miami-Dade
PREOCUPACIÓN

Detractores de Enmienda 3 alertan sobre recorte de $20 millones a bibliotecas de Miami-Dade