Los directos de Anthropic y demás ejecutivos celebran la salida a Bolsa de la empresa tecnológica.

Tres grandes acontecimientos han impactado en las últimas dos semanas los mercados bursátiles en el mundo y al sector tecnológico de Estados Unidos.

Primero la renuncia de Jensen Huang como presidente ejecutivo de la empresa estadounidense, Nvidia, vanguardia en fabricación de semiconductores o “chips” de alta generación y en Inteligencia Artificial (IA).

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El suceso sorpresa ocurrió antes del importante viaje del presidente de Estados Unidos a Tailandia y a China y tras la revelación de un vínculo sentimental con Alice Huang, sin parentesco alguno entre ambos, una exejecutiva de la empresa Megaspeed con sede en Singapur, que compró "chips" de Nvidia por miles de millones de dólares.

Según informes, Alice es sospechosa de entregar información a los servicios de inteligencia de China y facilitar la violación de restricciones federales por seguridad nacional en exportaciones de “chips” estadounidenses al gigante asiático.

Fenómeno Anthropic

Luego, la sorprendente empresa de tecnología Anthropic, fundada por dos hermanos, realizó su debut récord en Wall Street, la mayor salida a Bolsa de la historia. En esa fecha, las acciones de la empresa se dispararon más de un 17%.

La compañía de inteligencia artificial recaudó aproximadamente 91.600 millones de dólares en su oferta pública inicial (OPI), que batió todos los récords anteriores impuestos por SpaceX en su primera cotización bursátil en junio.

Y para completar y después de peticiones de ejecutivos del sector de la tecnología y del propio presidente Donald J. Trump, el consejo directivo de Nvidia decide restituir en el puesto de presidente y presidente ejecutivo a Huang. El hecho hizo disparar las bolsas mundiales el lunes 23 de noviembre y Wall Street registró una de las mayores subidas en los últimos años.

El índice tecnológico Nasdaq saltó un 6,51%, el ampliado S&P 500 ganó un 4,73% y el Dow Jones avanzó un 3,01%.

La acción de Nvidia saltó un estratosférico 31,48% hasta 165,05 dólares, lo que supone una ganancia de más de 900.000 millones de dólares de capitalización bursátil en una sola sesión.

Su regreso "garantiza una estabilidad bienvenida en un momento crucial del desarrollo de la inteligencia artificial y reduce una parte de la incertidumbre sobre el sector", estimó Evan Schlossman, de Neostellar.

El índice Vix, que mide el nerviosismo de los actores del mercado, se desplomó a su nivel más bajo desde mediados de octubre.

Según la compañía, la reincorporación de Huang a Nvidia, tras su dimisión el 12 de noviembre, se produjo tras recibir información de "altas esferas" del gobierno de Estados Unidos.

El presidente Donald J. Trump había instado a los accionistas de Nvidia a dar una segunda oportunidad al máximo impulsor de la Inteligencia Artificial o “Súper Inteligencia” en el mundo y por eso celebró la decisión como "correcta y apropiada".

Desde que Huang fortaleció los vínculos de trabajo con el resto de los directivos de las empresas de tecnologías en EEUU, que pidieron la restitución del importante ejecutivo, y desarrolló junto a la Casa Blanca un programa de aceleración de inversiones en el país, los medios de prensa de la izquierda se volcaron a buscar elementos para criticar y cuestionar al líder de Nvidia.

Voto unánime

Nvidia indicó en un comunicado que su consejo de administración votó por unanimidad devolver a Huang los cargos de presidente, director ejecutivo y miembro del consejo, con efecto inmediato, tras una serie de reuniones que dejaron a los consejeros satisfechos con su "franqueza y capacidad de liderazgo".

El presidente del consejo de administración, Harvey Jones, afirmó que Huang "es la persona correcta para dirigir Nvidia" y que su retorno responde a los intereses de los accionistas, empleados, socios y clientes.

Jones seguirá al frente del consejo, y Colette Kress, que ejerció como directora ejecutiva interina, continúa como directora financiera.

"Asumo esta responsabilidad con la mayor humildad y un compromiso renovado", dijo Huang en el comunicado, en el que agradeció al consejo, al personal, a los accionistas y a su familia.

Frente a empleados de la compañía y accionistas, el connotado cerebro guía de semiconductores de alta gama y de la IA, declaró: "Gracias a todos por esta segunda oportunidad. Voy a ser un mejor director ejecutivo".

"Quiero darles las gracias a todos. Siento muchísimo haberles hecho pasar por todo esto. Cometí errores muy graves y haré todo lo posible para estar a la altura", manifestó.

Huang fue recibido con vítores y aplausos en la sede de la empresa en Santa Clara, California.

Figuras de Silicon Valley, como Elon Musk y el cofundador de Uber Travis Kalanick, presionaron para la reincoporación de Jensen, además de miles de empleados actuales y antiguos que firmaron una petición para que volviera.

Los servicios de inteligencia estadounidenses, sin confirmar, la acusaron de transmitir supuestamente información a Pekín, que ha rechazado las acusaciones.

Perder a Huang no era opción

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, insistió el domingo en que el gobierno necesita saber más sobre las ventas en el extranjero de los chips de alta gama de Nvidia.

El destino de Nvidia, cuyos procesadores sustentan gran parte de la IA, se convirtió en una gran preocupación en Wall Street.

Dan Ives, de Yorkville Ives & Co, afirmó que el consejo argumentó que perder a Huang al inicio de un nuevo ciclo de productos, con una búsqueda de un sustituto que probablemente se prolongaría hasta el año próximo, suponía un riesgo mayor para los accionistas.

Tras dispararse en más de un 30% el lunes 24 de noviembre, después del regreso de Huang, las acciones de Nvidia cedieron terreno en Wall Street cerca de un 6%, pero significa un hecho común tras una subida estrepitosa.

En el caso de Anthropic y después de la salida al mercado bursátil, sus acciones se han reajustado por debajo de los 88 dólares que se cotizaron en el momento de su salida a Bolsa y que llegaron a más de 110 dólares durante la jornada para cerrar en 97,17 dólares.

"No es sorprendente, sobre todo para una salida a Bolsa de esta magnitud, experimentar este tipo de fluctuaciones (...) se pasa de un período de entusiasmo a una fase de consolidación", explica Art Hogan, analista de B. Riley Wealth Management.

La fortaleza

Al ritmo de sus ingresos recientes, Anthropic proyecta una facturación de más de 80.000 millones de dólares en los próximos 12 meses.

No obstante, soporta en estos momentos altos costos, después de que la compañía se comprometiera a gastar cerca de 900.000 millones de dólares en capacidad de cálculo para 2045.

En contra de las posibles críticas y de los ojos puestos en esta empresa que ha escalado como espuma, la exitosa salida a Bolsa reveló la fortaleza del sector estadounidense de la tecnología y la confianza de los inversionistas, enfrentados a un fuego mediático sin precedentes desde que el presidente Donald J. Trump comenzó a respaldar las grandes inversiones de este sector.

Las contradicciones de la prensa liberal son cada vez más evidentes: abogaron siempre contra los combustibles fósiles y en defensa de las llamadas energías limpias y el desarrollo de las tecnologías, y ahora se oponen supuestamente a ese auge y a las inversiones en Inteligencia Artificial, sólo por el respaldo que a dado el presidente Trump a este sector.

El jefe de la Casa Blanca ha dado máxima prioridad al tema de tecnología debido, entre otras causas, al reforzamiento de la seguridad nacional frente a las estrategias y ambiciones del régimen de China, un competidor que no espera por ampliar su poderío tecnológico y militar frente a EEUU y el resto de las potencias mundiales.

El fenómeno Nvidia es la otra cara de la moneda en la apuesta de EEUU por continuar su hegemonía en casi todos los sectores de poder a nivel global y de ahí todos los movimientos geoestratégicos, energéticos y geopolíticos que ha hecho la administración Trump, desde el Medio Oriente, Europa, Asia y el Hemisferio Occidental.

Los centros de datos

En fecha reciente, el jefe de la Oficina Oval advirtió el viernes con imponer "duras sanciones" a empresas estadounidenses que construyan sus centros de datos en otros países.

El vertiginoso desarrollo actual de la tecnología de inteligencia artificial (IA) depende en gran medida de la construcción de grandes centros de datos que consumen más electricidad, lo cual ha provocado reacciones políticas adversas en diversas comunidades, pero en particular en aquellas gobernadas por la extrema izquierda sólo por objetivos partidistas.

Trump advirtió que cualquier ralentización en la construcción de centros de datos en Estados Unidos afectaría al liderazgo del país en el ámbito de la IA, a la que su administración denomina "superinteligencia".

"No permitiremos que los centros de datos se instalen en otros países porque China se adueñaría de todos, y no permitiremos que eso pase. Y vamos a imponer duras sanciones a las empresas que lo intenten", dijo Trump en una conferencia de prensa.

"Si lo deciden, pueden hacerlo. Pero les vamos a imponer un impuesto tremendo", agregó.

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FUENTE: Con información de AFP, Efe y otras fuentes.