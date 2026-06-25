jueves 25  de  junio 2026
DICTAMEN

Corte Suprema de EEUU respalda rechazo de asilo y fin del TPS a sirios y haitianos

Por seis votos a favor y tres en contra, la mayoría conservadora del Máximo Tribunal del país reafirma la potestad constitucional y de seguridad nacional que posee el presidente de EEUU para proteger al país y a los estadounidenses

Edificio de la Corte Suprema de Justicia de EStados Unidos, en Washington D.C.

Edificio de la Corte Suprema de Justicia de EStados Unidos, en Washington D.C.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Corte Suprema estadounidense sentenció este jueves que el gobierno puede rechazar solicitudes de asilo en la frontera, por considerar que ese derecho empieza dentro del territorio del país y no a sus puertas.

Por seis votos a favor y tres en contra, la mayoría conservadora del Máximo Tribunal del país reafirma la potestad constitucional y de seguridad nacional que posee el presidente de EEUU para proteger al país y a los estadounidenses.

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Las leyes de sostiene que puede rechazar a esos demandantes que llegan a pie a la frontera si lo estima necesario.

"Un extranjero que se encuentra de pie en México no 'llega a los Estados Unidos' simplemente por intentar, sin lograrlo, poner un pie en este país. Un extranjero 'llega a los Estados Unidos' únicamente cuando cruza la frontera" declaró la mayoría de la Corte en su sentencia.

Jueces presentan sus argumentos

La expresión inglesa "to arrive in the United States" era el objeto de la polémica, ya que a juicio de las organizaciones de defensa de los migrantes, significa "llegar a" la frontera terrestre.

La organización Al Otro Lado lideraba esa petición ante la Corte Suprema.

Un tribunal federal de apelaciones había bloqueado la política que la policía fronteriza empezó a aplicar en 2016, de dejar de recibir esas solicitudes de asilo cuando las oleadas de indocumentados eran masivas en la frontera con México.

En su argumentación, la Corte utiliza varios ejemplos para dirimir el sentido de la expresión en cuestión. "Un invitado no llega a una casa cuando llama a la puerta principal. Un ejército no llega a una ciudad cuando acampa fuera de sus murallas", escribió el Máximo Tribunal en su declaración final.

El fin del TPS para haitianos y sirios

La Corte Suprema también respaldó una medida del gobierno de Trump para retirar las protecciones contra la deportación a unos 350.000 haitianos y a 6.000 sirios.

El tribunal sentenció, de nuevo por 6 votos a 3, que la decisión del Departamento de Seguridad Nacional en 2025 de poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes haitianos y sirios no está sujeta a revisión judicial; es decir, que es una decisión política.

El TPS protege a sus beneficiarios de la deportación y se concede a personas consideradas en peligro si regresan a su país de origen debido a guerra, desastre natural u otras circunstancias extraordinarias.

Los abogados de los beneficiarios haitianos y sirios del TPS sostuvieron durante los alegatos ante el tribunal en abril que las condiciones en sus países de origen seguían siendo inseguras y que la medida del gobierno estaba motivada, al menos en parte, por hostilidad racial.

El magistrado Samuel Alito, quien redactó la opinión mayoritaria a la que se sumaron los otros cinco jueces conservadores del Tribunal Supremo, rechazó los argumentos de que la raza fuera un "factor determinante" en la decisión de Trump de retirar a los haitianos el TPS.

"Ninguna de las declaraciones señaladas, ya sea del Presidente o del secretario (de Seguridad Nacional), fue abiertamente racial y, en esencia, todas expresaban posturas políticas que podían sustentarse en justificaciones neutrales en cuanto a la raza", escribió Alito.

FUENTE: Con información de AFP.

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