Aumentan las contrataciones y el desempleo registra 4,4%, según cifras oficiales

A pesar de que existe en el país 7,2 millones de empleos disponibles, la tasa de desempleo en Estados Unidos se ubicó en septiembre en el 4,4%, según datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo .

La creación de empleo en septiembre superó las expectativas para ese mes, al registrar 119.000 nuevos puestos de trabajo. La cifra excedió significativamente las previsiones de los analistas, que estimaban 52.000 nuevas posiciones, según el consenso publicado por MarketWatch.

El servicio de estadísticas del Departamento de Trabajo aprovechó la oportunidad para revisar los datos de agosto, estimando ahora que en ese mes se perdieron 4.000 empleos y no los 22.000 que se habían anunciado con anterioridad, de acuerdo con un nuevo informe.

La contracción del mercado laboral, que comenzó a finales de 2023 presiona a la Reserva Federal para que siga con las rebajas de las tasas de interés, un elemento que muve las inversiones y el consumo.

"Desempleo" con más de 7 millones de puestos laborales disponibles

En agosto, la tasa de desempleo había sido de 4,3%.

Las estadísticas de septiembre debían haberse publicado a mediados de octubre, pero el cierre del gobierno por parte de los senadores radicales demócratas durante 43 días lo impidió.

El Departamento de Trabajo ya anunció que no podrá difundir los datos correspondientes a octubre, porque las encuestas no pudieron realizarse debido al cierre parcial del gobierno federal.

Por lo tanto, el informe de septiembre será el último que se publique antes de la próxima reunión de la Reserva Federal (Fed), programada para principios de diciembre.

En esa reunión, el comité monetario (FOMC) debe determinar si recorta nuevamente las tasas de interés.

En los últimos 11 meses, según las cifras oficiales, el desempleo creció de 4,1% al 4,4%, a pesar de los más de 7 millones de puestos de trabajo disponibles.

FUENTE: Con información de AFP.