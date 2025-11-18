martes 18  de  noviembre 2025
Texas designa como grupos "terroristas" a dos ONG musulmanas que operan en EEUU

Igualmente, han sido designadas como organizaciones criminales transnacionales. La medida prohíbe comprar o adquirir tierras en Texas y abre la puerta a demandas

Personas seguidoras del islam en EEUU.

Personas seguidoras del islam en EEUU.

Miembros de la comunidad musulmana asisten a las oraciones fuera de la mezquita Masjid-At-Taqwa en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York el 30 de marzo de 2025.

Miembros de la comunidad musulmana asisten a las oraciones fuera de la mezquita Masjid-At-Taqwa en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York el 30 de marzo de 2025.

El gobernador de Texas Greg Abbott.

El gobernador de Texas Greg Abbott.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

HOUSTON Texas designó el martes a las organizaciones Hermandad Musulmana y el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas como terroristas extranjeros.

Además del Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR), que funciona en Estados Unidos desde 1995, también incluyó en su lista a la organización islamista Muslim Brotherhood (los Hermanos Musulmanes).

CAIR es una organización señalada de tener vínculos con organizaciones terroristas y de promover ideas antisemitas.

"He designado a los Hermanos Musulmanes y al Consejo de Relaciones Americano-Islámicas como organizaciones terroristas extranjeras y organizaciones criminales transnacionales", escribió en X el gobernador de Texas, Greg Abbott.

"Esto les prohíbe comprar o adquirir terrenos en Texas y autoriza al fiscal general a interponer una demanda para su disolución", agregó.

La decisión, anunciada por la oficina de prensa del gobernador, prohíbe a estos grupos comprar tierras en Texas y les permite a las autoridades enjuiciar, multar y encarcelar a sus miembros, con el objetivo de dificultar sus operaciones y restringir su presencia en el estado.

Abbott, republicano y aliado cercano del presidente Donald Trump, acusó en un comunicado a estas dos organizaciones de querer "imponer a la fuerza la ley sharia y establecer el dominio mundial del islam".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GregAbbott_TX/status/1990800292225691720&partner=&hide_thread=false

Oficinas en la mayor parte de EEUU

CAIR, con una treintena de oficinas en el país —tres de ellas en Texas—, consideró la declaración de Abbott como "difamatoria" y que "carece de fundamento legal y fáctico".

"Greg Abbott es un político que prioriza a Israel y que ha pasado meses avivando la histeria antimusulmana para difamar a los musulmanes estadounidenses que critican al gobierno israelí", dijo CAIR en una declaración.

Abbott ha dejado en claro su apoyo a Israel en el conflicto en Gaza y consideró antisemitas las manifestaciones estudiantiles propalestinas que ocurrieron en el estado.

CAIR se definió como una "organización de derechos civiles" que "se opone a toda forma de violencia injusta, incluidos los crímenes de odio, la limpieza étnica, el genocidio y el terrorismo" y se dijo dispuesta a enfrentar a Abbott en los tribunales.

Varios legisladores republicanos y activistas conservadores han pedido al Gobierno que investigue las finanzas de la ONG, asegurando que está siendo financiada por grupos "terroristas" musulmanes. Igualmente, han solicitado al Departamento de Estado incluir a la Hermandad Musulmana en la lista de grupos terroristas.

Abbott se ha pronunciado en redes sociales y en discursos oficiales en contra de la construcción de mezquitas y centros islámicos en grandes ciudades del estado, como Dallas y Houston, animando a la población a reportar si ven a alguien "imponiendo la ley de la sharia" en Texas. En muchos casos, los musulmanes realizan sus actividades religiosas en la calle y buscan imponer sus tradiciones en un país de raíces cristianas.

Abbott, quien ya anunció sus intenciones de reelegirse en el cargo que ocupa desde 2015, promulgó en septiembre una ley del parlamento texano que prohíbe a estos proyectos inmobiliarios convertirse en complejos exclusivos que funcionen bajo la "ley sharia" o ley islámica.

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, tiene desde hace meses en la mira a un proyecto inmobiliario en la ciudad de Plano, al norte de Dallas, al que acusa de estar vinculado a irregularidades.

Los responsables del proyecto ya han negado que este complejo vaya a ser exclusivo para musulmanes y aseguran que se ajusta a las leyes del país.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

