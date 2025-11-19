miércoles 19  de  noviembre 2025
TECNOLOGíA

Nvidia asegura que hay una sólida demanda de chips para IA

Los sólidos resultados llegan en medio de un creciente debate entre los analistas de Wall Street sobre una eventual burbuja del sector de la IA

El presidente ejecutivo de Nvidia&nbsp; Jensen Huang.

El presidente ejecutivo de Nvidia  Jensen Huang.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las acciones de Nvidia subieron el miércoles en las operaciones fuera de hora en Wall Street, después de resultados que superaron las expectativas gracias a la intensa demanda de sus chips para inteligencia artificial (IA).

Los sólidos resultados llegan en medio de un creciente debate entre los analistas de Wall Street sobre una eventual burbuja del sector de la IA.

Lee además
Imagen del puerto de Miami.
ECONOMíA

Fuerte caída del déficit comercial de EEUU
Personas seguidoras del islam en EEUU.
Investigación

Texas designa como grupos "terroristas" a dos ONG musulmanas que operan en EEUU

Nvidia informó ganancias de 31.900 millones de dólares para el tercer trimestre del año, con ingresos récord de 57.000 millones de dólares en ese periodo, lo que hizo que las acciones subieran más del 3%.

El beneficio neto se ubicó 65% por encima de igual período del año pasado.

"Las ventas de Blackwell están por los cielos, y las GPUs (para informática) en la nube están agotadas", dijo el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en un comunicado, refiriéndose al más reciente modelo de su hardware de última generación.

"El ecosistema de la IA está escalando rápido, con (...) más startups de IA, en más industrias y en más países", agregó.

La mayor parte de la facturación durante el último trimestre provino del sector de Nvidia encargado de las tarjetas gráficas (GPUs) para centros de datos.

Este negocio generó 51.200 millones de dólares en ingresos, un aumento del 25% respecto al trimestre anterior.

A finales de octubre, el gigante estadounidense de microprocesadores se convirtió en la primera empresa del mundo en superar la simbólica barrera de los 5 billones de dólares de capitalización bursátil.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Príncipe de Arabia Saudita promete inversiones por $1 billón en EEUU

Wall Street abre en verde y a la espera de resultados de Nvidia

Nvidia y Microsoft anuncian inversión de $15.000 millones en la empresa de IA Anthropic

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El alcalde mexicano Carlos Manzo recibió hasta seis disparos y fue trasladado aún con vida en una ambulancia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde murió el 1 de noviembre
Investigación

Detienen a uno de los autores intelectuales del asesinato de alcalde que indignó a México

La expresidente de Argentina, Cristina Férnandez de Kirchner. 
ARGENTINA

Justicia ordena decomisar los bienes a Cristina Fernández de Kirchner, tras condena por corrupción

Foto publicada por la presidencia argentina del mandatario Alberto Fernández hablando en la residencia presidencial de Olivos en Olivos, Buenos Aires.
ARGENTINA

Tribunal de Justicia confirma cargos por corrupción contra el expresidente Alberto Fernández

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 
CERTAMEN DE BELLEZA

Miss Jamaica sufre caída en gala preliminar de Miss Universo 2025

Vicki López, nueva comisionada de Miami-Dade.
POLÍTICA LOCAL

Vicki López, nueva comisionada del Distrito 5 de Miami-Dade tras una reñida votación

Te puede interesar

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el presidente de EEUU, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. 
Conflicto bélico

Ucrania habría recibido propuesta de paz de EEUU que implicaría "ceder territorio y reducir ejército"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Miss Angola, Maria Da Cunha (al frente a la derecha), desfila por el escenario junto a otras concursantes durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi.
CONTROVERSIA

Un tercer jurado de Miss Universo renuncia días antes del certamen

Imagen de la Bolsa de Nueva York.
MERCADO BURSáTIL

Caen los precios del petróleo por negociaciones y el alza del dólar

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus simpatizantes desde el balcón de su residencia en Buenos Aires el 11 de junio de 2025.
ARGENTINA

Justicia ordena decomisar bienes por $500 millones a Fernández de Kirchner y otros condenados por corrupción

Armas de fuego de largo alcance. 
LEGISLACIÓN

Cámara de Florida avanza proyecto para reducir a 18 años la edad de compra de rifles