Bancos JPMorgan Chase y Goldman Sachs superan las expectativas en 3er trimestre

JPMorgan obtuvo beneficios de 14.390 millones de dólares, un 12% más que hace un año, mientras que El beneficio neto de Goldman Sachs ascendió a 4.100 millones de dólares, un 37% más que el año anterior

Logo del mayor banco de Estados Unidos, JP Morgan Chase.

Logo del mayor banco de Estados Unidos, JP Morgan Chase.

MICHAEL M. SANTIAGO/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los bancos estadounidenses JPMorgan Chase y Goldman Sachs registraron mejores resultados de los previstos por los mercados en el tercer trimestre del año gracias a la mejora de la economía estadounidense.

JPMorgan obtuvo beneficios de 14.390 millones de dólares, un 12% más que hace un año, con unos ingresos de 46.400 millones de dólares, un 9% más, anunció la compañía.

El beneficio neto por acción alcanzó los 5,07 dólares, más de los 4,85 dólares previstos por los mercados.

Las ganancias aumentaron en las tres divisiones principales a pesar del incremento de los gastos y del aumento de los costos crediticios generales en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Los resultados del banco comercial y de inversión de JPMorgan se beneficiaron de un crecimiento generalizado, incluido el aumento de los ingresos en los mercados de tipos de interés, crédito y productos de renta variable.

Las ganancias de Golmand Sachs

El director ejecutivo de la entidad financiera, Jamie Dimon, aludió a "algunos indicios de desaceleración, especialmente en el crecimiento del empleo", pero afirmó que la economía estadounidense "en general se mantuvo resistente".

El beneficio neto de Goldman Sachs ascendió a 4.100 millones de dólares, un 37% más que el año anterior, informó la entidad el martes.

El beneficio por acción se fue a los 12,25 dólares por acción, frente a los 11 dólares aproximadamente previstos por los analistas.

El director general, David Solomon, resaltó un "entorno de mercado más favorable" durante el periodo comprendido entre julio y septiembre, después de un segundo semestre marcado por la volatilidad de los mercados ante la agresiva política comercial de Donald Trump.

La entidad Citygroup también vio aumentar su beneficio en 16% a 3.800 millones de dólares, así como su volumen de negocio (9% a 22.100 millones de dólares) respecto al mismo periodo del año anterior.

El beneficio por acción fue de 1,86 dólares, ligeramente superior a los previsto por los analistas.

FUENTE: Con información de AFP.

