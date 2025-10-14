Bancos JPMorgan Chase y Goldman Sachs superan las expectativas en 3er trimestre

Los bancos estadounidenses JPMorgan Chase y Goldman Sachs registraron mejores resultados de los previstos por los mercados en el tercer trimestre del año gracias a la mejora de la economía estadounidense.

JPMorgan obtuvo beneficios de 14.390 millones de dólares, un 12% más que hace un año, con unos ingresos de 46.400 millones de dólares, un 9% más, anunció la compañía.

DECLARACIONES Secretario del Tesoro de EEUU acusa a China de querer dañar la economía global

El beneficio neto por acción alcanzó los 5,07 dólares, más de los 4,85 dólares previstos por los mercados.

Las ganancias aumentaron en las tres divisiones principales a pesar del incremento de los gastos y del aumento de los costos crediticios generales en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

Los resultados del banco comercial y de inversión de JPMorgan se beneficiaron de un crecimiento generalizado, incluido el aumento de los ingresos en los mercados de tipos de interés, crédito y productos de renta variable.

Las ganancias de Golmand Sachs

El director ejecutivo de la entidad financiera, Jamie Dimon, aludió a "algunos indicios de desaceleración, especialmente en el crecimiento del empleo", pero afirmó que la economía estadounidense "en general se mantuvo resistente".

El beneficio neto de Goldman Sachs ascendió a 4.100 millones de dólares, un 37% más que el año anterior, informó la entidad el martes.

El beneficio por acción se fue a los 12,25 dólares por acción, frente a los 11 dólares aproximadamente previstos por los analistas.

El director general, David Solomon, resaltó un "entorno de mercado más favorable" durante el periodo comprendido entre julio y septiembre, después de un segundo semestre marcado por la volatilidad de los mercados ante la agresiva política comercial de Donald Trump.

La entidad Citygroup también vio aumentar su beneficio en 16% a 3.800 millones de dólares, así como su volumen de negocio (9% a 22.100 millones de dólares) respecto al mismo periodo del año anterior.

El beneficio por acción fue de 1,86 dólares, ligeramente superior a los previsto por los analistas.

FUENTE: Con información de AFP.