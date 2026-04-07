martes 7  de  abril 2026
INVESTIGACIóN

Bill Gates citado a testificar ante comisión del Congreso sobre caso Epstein

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, figura entre los nombres que aparecen en documentos publicados por el Departamento de Justicia

El controversial multimillonario Bill Gates.

El controversial multimillonario Bill Gates.

SAUL LOEB / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El multimillonario Bill Gates declarará el 10 de junio ante una comisión del Congreso de Estados Unidos que investiga las conexiones del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, informó a la AFP el martes una fuente cercana al tema.

El cofundador de Microsoft figura entre los nombres que aparecen en documentos publicados por el Departamento de Justicia, que revelaron amistades cercanas, operaciones financieras ilícitas y fotos privadas de prominentes personalidades con Epstein.

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Según un portavoz del multimillonario, citado por Politico, Gates "se alegra" de la oportunidad de comparecer ante la comisión.

"Nunca asistió ni participó en ningún acto ilegal de Epstein", por eso "está deseando responder a las preguntas de la comisión para apoyar esta importante labor", añadió.

La Fundació Gates no respondió de inmediato a las preguntas de la AFP.

A finales de febrero, Gates declaró ante los miembros de la junta de su fundación que los vínculos con Epstein fueron un "enorme error". Aunque negó cualquier implicación en las actividades delictivas del financiero, quien se suicidó en prisión en 2019 cuando esperaba para ser juzgado por tráfico sexual de menores.

Bill Gates "no ve nada"

"No hice nada ilegal. No vi nada ilegal", dijo entonces Gates según una grabación de esa declaración a la que tuvo acceso The Wall Street Journal.

El multimillonario reconoció que su relación con Epstein comenzó en 2011, tres años después de que el exfinancista se declarara culpable de incitación a la prostitución de una menor.

Un borrador de correo electrónico escrito por Epstein, publicado por el Departamento de Justicia, menciona relaciones extramatrimoniales de Gates.

En el mensaje, que al parecer no llegó a enviarse, el delincuente sexual se jactaba de haber ayudado a "Bill" a conseguir medicamentos para "remediar las consecuencias de haber tenido relaciones sexuales con chicas rusas".

Gates reconoció en la asamblea dos aventuras, pero negó cualquier relación con víctimas de Epstein.

FUENTE: Con información con AFP.

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