lunes 6  de  abril 2026
MEDIO ORIENTE

Pakistán asegura que continúan las negociaciones entre Irán y EEUU

"No comentamos hechos específicos individuales. Nuestro punto es que el proceso de paz está en marcha", dijo el portavoz del ministerio, Tahir Andrabi

Avion de combate de la fuerza aérea de EEUU en el portaaviones Abraham Lincoln.

Avion de combate de la fuerza aérea de EEUU en el portaaviones Abraham Lincoln.

U.S. NAVY GETTY IMAGES VIA AFP/2026
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Pakistán confirmó este lunes que las negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán se encuentra "en curso", sin confirmar ni desmentir ningún acuerdo, mientras Washington mantiene activo su ultimátum militar contra Teherán.

"No comentamos hechos específicos individuales. Nuestro punto es que el proceso de paz está en marcha", dijo el portavoz del ministerio, Tahir Andrabi, en un breve comunicado, después de que medios informaran de un posible alto el fuego de 45 días propuesto por Islamabad.

Lee además
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
ADVERTENCIA DIRECTA

Trump lanza ultimátum a Irán y advierte posibles ataques si no reabre Ormuz
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
CONFLICTO ORIENTE MEDIO

Trump dice que piloto de EEUU fue rescatado en Irán "gravemente herido"; promete desatar "el infierno"

Pakistán sirve de enlace entre Teherán y Washington en un intento por negociar el cese de las hostilidades entre ambas partes, un esfuerzo diplomático en el que también han participado Turquía, Egipto y Arabia Saudita, y que fuentes regionales ya denominan de manera provisional como el "Acuerdo de Islamabad".

Según fuentes diplomáticas, Pakistán ha servido de canal directo para intercambiar propuestas entre el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchí.

Los canales abiertos

Hasta el momento, Islamabad ha logrado mantener canales abiertos con ambos bandos, reforzado por la buena relación entre el jefe del Ejército paquistaní, el mariscal de campo Asim Munir, con el gobierno del presidente Trump, y por su cercanía con Irán.

El domingo, el presidente Donald J. Trump aplazó su ultimátum exigiendo a Irán la reapertura del estrecho de Ormuz, añadiendo 20 horas al plazo original de 10 días, y situando el plazo límite para este martes a las 08:00 p.m. (hora de la costa este de EEUU).

Ese mismo día, Trump declaró a Axios que Estados Unidos está "en negociaciones profundas" con Irán y que se puede alcanzar un acuerdo antes de que expire el plazo el martes. "Hay buenas posibilidades, pero si no llegan a un acuerdo, lo destruiré todo allí", dijo el mandatario estadounidense.

Por su parte, Araqchi calificó este lunes de "extremadamente ambicioso e ilógico" el plan de 15 puntos propuesto por Estados Unidos para detener las hostilidades, según informó este agencia oficial IRNA.

A finales del mes pasado, Pakistán acogió una cumbre de alto nivel con los ministros de Asuntos Exteriores de Arabia Saudita, Egipto y Turquía, apuntando a Islamabad como un posible epicentro de las negociaciones para poner fin a la guerra.

FUENTE: Con información con EFE.

Temas
Te puede interesar

Donald Trump está bien de salud, afirma la Casa Blanca ante especulaciones

Israel acelera la producción de misiles antibalísticos Arrow en medio de la guerra con Irán

Trump pide represalias para medios por filtrar desaparición de piloto en Irán: "Puso la misión en gran peligro"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump responde preguntas de los medios de comunicación durante una conferencia sobre Irán desde la Casa Blanca en Washington, DC, 06 de abril de 2026.
SEGURIDAD NACIONAL

Trump pide represalias para medios por filtrar desaparición de piloto en Irán: "Puso la misión en gran peligro"

La periodista australiano-estadounidense Savannah Guthrie llega a la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA, por sus siglas en inglés) en el hotel Washington Hilton, en Washington, DC, el 27 de abril de 2024.
POLÉMICA

Savannah Guthrie regresa al programa "Today" de NBC tras desaparición de su madre

Un cultivo afectado por la sequía en el suroeste de Miami-Dade.
RESPIRO

Miami-Dade recibe alivio temporal tras la peor sequía en más de una década

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
ADVERTENCIA DIRECTA

Trump lanza ultimátum a Irán y advierte posibles ataques si no reabre Ormuz

Un bombardero B2 de la fuerza aérea de EEUU.
MEDIO ORIENTE

EEUU advierte al régimen iraní que "lo destruirá todo" si no aceptan rendirse

Te puede interesar

Un bombardero B2 de la fuerza aérea de EEUU.
MEDIO ORIENTE

EEUU advierte al régimen iraní que "lo destruirá todo" si no aceptan rendirse

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de referencia de demolición de casas móviles en el condado de Miami-Dade.
CRISIS VIVIENDA

Desalojo en La Pequeña Habana deja a más de 200 familias contra el tiempo y sin alternativas claras

El alcalde de Miami Beach, Steven Meiner, junto a las fuerzas del orden. 
LEY Y ORDEN

Miami Beach presume de Spring Break seguro, con alta ocupación hotelera

Steven Lepselter, de 54 años.
OBITUARIO

Muere bombero de Broward tras sufrir emergencia médica en pleno turno de Pascua

Un cultivo afectado por la sequía en el suroeste de Miami-Dade.
RESPIRO

Miami-Dade recibe alivio temporal tras la peor sequía en más de una década