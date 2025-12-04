jueves 4  de  diciembre 2025
Chatbots de IA pueden influir en los votantes, según estudios

Electores estadounidenses ejercen su derecho al voto.

ALLISON JOYCE/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Una breve conversación con un chatbot de inteligencia artificial puede influir en las opiniones políticas de los votantes, según dos estudios publicados el jueves, que advierten que estos asistentes conversacionales pueden basarse en elementos inexactos.

Estos dos estudios, publicados en las revistas estadounidense y británica Science y Nature, indican que algunos votantes cambian su elección de voto después de haber hablado con un asistente conversacional programado para persuadir.

Los participantes de las encuestas, realizadas en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Polonia, fueron preguntados sobre su preferencia por un candidato frente a otro utilizando una escala de 0 a 100.

Pero experimentos realizados después con modelos de inteligencia artificial generativa, como GPT-4o de OpenAI y la alternativa china DeepSeek, mostraron que estos programas podían hacer cambiar de opinión.

Así, algunos partidarios del republicano Donald Trump cambiaron su opinión hacia su opositora demócrata Kamala Harris en casi cuatro puntos en una escala de 100, antes de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024.

Otros estudios arrojan resultados significativos

A partir de otros experimentos parecidos, llevados a cabo con partidarios de los candidatos de oposición en Canadá y Polonia antes de los comicios federales y presidenciales de 2025, los resultados son más significativos: los encuestados cambiaron sus opiniones hasta en 10 puntos después de haber dialogado con un asistente.

Según David Rand, profesor de Ciencias de la Información en la Universidad Cornell, en Estados Unidos, y uno de los principales autores de los estudios, estos efectos pueden ser suficientes para influir en una proporción significativa de decisiones de voto.

"Cuando preguntamos a las personas cómo votarían si las elecciones fueran ese día, aproximadamente uno de cada 10 encuestados en Canadá y Polonia había cambiado de opinión", afirmó en un correo electrónico.

"Aproximadamente uno de cada 25 en Estados Unidos había hecho lo mismo", añadió Rand, señalando no obstante que "las intenciones de voto no siempre coinciden con los votos reales" en las urnas.

Los estudios revelaron que la táctica más común utilizada por los chatbots para persuadir era "ser educado y proporcionar pruebas", aunque en una pequeña proporción los hechos y pruebas citados por los asistentes eran inexactos, precisó.

FUENTE: Con información de AFP.

