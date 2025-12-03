Maduro dice que conversación con Trump fue "cordial" y "en un tono de respeto"

Esta combinación de imágenes de archivo, creada el 20 de septiembre de 2025, muestra al presidente estadounidense Donald Trump (izq.) haciendo un gesto mientras se dirige a abordar el Air Force One en la Base Conjunta Andrews, Maryland, el 12 de mayo de 2025; y al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, hablando durante una conferencia de prensa con medios internacionales en el Hotel Eurobuilding de Caracas, el 15 de septiembre de 2025.

CARACAS — El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro , confirmó el miércoles que sostuvo una llamada con el presidente estadounidense Donald Trump hace diez días y señaló que esta se produjo en un tono "cordial".

"Conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto; inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Venezuela", dijo el dictador en su primer comentario público sobre la llamada.

"Si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso, Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenida la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz", declaró.

Trump había confirmado el domingo que habló por teléfono con Maduro, sin dar detalles sobre la conversación.

"No diría que salió bien ni mal. Fue una llamada telefónica", sostuvo Trump.

Washington acusa a Maduro de encabezar el Cartel de los Soles, al que declaró organización terrorista el 24 de noviembre. También ha ofrecido una recompensa de 50 millones de dólares por información que lleve a la captura del líder izquierdista.

El régimen venezolano, por su parte, continúa rechazando las acusaciones de narcotráfico y denuncia una “agresión” estadounidense, mientras la oposición ve en estas señales un aumento de la presión internacional que podría reconfigurar el panorama político del país.

Según el dictador socialista, las maniobras militares estadounidenses buscan en realidad "derrocarlo y apoderarse de las cuantiosas reservas petroleras del país".

El ultimátum

Donald Trump Jr., hijo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró esta semana que su padre le dio un ultimátum al líder chavista Nicolás Maduro a través de un video difundido por la plataforma opositora venezolana Comando Con Venezuela.

En su mensaje, Trump Jr. afirmó que “tenemos una amenaza real para nuestro hemisferio, sentada al frente de nuestra costa, y los demócratas están tratando de sabotear nuestra capacidad para resolverlo”.

Asimismo, reiteró que “Maduro es el líder del Cartel de los Soles, un tipo que fue aplastado en las elecciones (presidenciales de 2024)”, alegando que el régimen se sostuvo en el poder a pesar de la derrota frente a la líder opositora y Nobel de la Paz, María Corina Machado, quien le levantó la mano a Edmundo González Urrutia ante la inhabilitación política impuesta por el régimen de Maduro.

El hijo del mandatario estadounidense también aseguró que su padre “le dio un ultimátum: salir de Venezuela o algo más sucederá”, reforzando así la creciente presión de Washington sobre el gobernante venezolano.

"Inmunidad"

Las declaraciones se producen tras la breve conversación telefónica que Nicolás Maduro sostuvo con el presidente Trump el pasado 21 de noviembre. Durante esa llamada, y según múltiples fuentes, Maduro habría planteado abandonar el país si él y su familia recibían inmunidad legal total, así como la eliminación de sanciones contra más de un centenar de sus colaboradores. También habría propuesto que su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumiera un gobierno temporal mientras se convocaban nuevas elecciones.

Trump habría rechazado esas peticiones y le habría dado a Maduro un plazo de una semana para abandonar Venezuela rumbo al país de su elección.

"Se irá"

El ultimátum ocurre en el marco de un aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe. Estados Unidos movilizó hacia la región su portaviones más grande, acompañado de buques de guerra, aeronaves de combate y miles de efectivos. Aunque la Administración Trump sostiene que la operación se enmarca en acciones contra el narcotráfico, Maduro denuncia que el "verdadero objetivo es su derrocamiento".

El presidente Trump afirmó que las fuerzas militares estadounidenses iniciarán “muy pronto” operaciones terrestres dirigidas contra redes de narcotráfico en Venezuela, marcando una nueva fase de la ofensiva antidrogas impulsada por el Pentágono desde septiembre pasado.

“Iniciar operaciones en tierra es mucho más fácil. Conocemos las rutas que toman, sabemos dónde viven, y vamos a empezar con eso muy pronto”, declaró Trump ante periodistas.

Hasta ahora, la operación Lanza del Sur ha estado centrada en ataques navales y aéreos en el Caribe, donde EEUU reconoce haber destruido al menos una veintena de embarcaciones y causado más de 80 muertes de narcotraficantes en acciones calificadas por la Casa Blanca como “preventivas”.

