jueves 4  de  diciembre 2025
EEUU

Expresidente hondureño agradece a Trump por indulto: "Me cambió la vida"

"Usted analizó los hechos, reconoció la injusticia y actuó con convicción. Me cambió la vida, señor, y nunca lo olvidaré", escribió el exmandatario

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ofrece una conferencia de prensa en la casa presidencial en Tegucigalpa, el 24 de marzo de 2021.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández agradeció este miércoles al presidente Donald Trump por haberle perdonado una condena de 45 años de cárcel por narcotráfico y dijo que el mandatario estadounidense le "cambió la vida".

Trump indultó al político hondureño. "Usted analizó los hechos, reconoció la injusticia y actuó con convicción. Me cambió la vida, señor, y nunca lo olvidaré", escribió Hernández desde Estados Unidos en su reaparición en las redes sociales tras salir de una prisión estadounidense el pasado lunes.

Hernández, quien había solicitado el indulto a Trump en octubre pasado, no tiene previsto por ahora regresar a Honduras o a la política, pues teme por su vida, según dijo su esposa, Ana García.

"Víctima de una trampa"

El exgobernante reiteró en X que fue víctima de una "trampa" del expresidente demócrata Joe Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris, para ser acusado de ayudar a introducir cientos de toneladas de drogas a Estados Unidos en un "juicio amañado".

"No había pruebas reales, solo acusaciones de criminales que buscaban venganza. Sin embargo, la verdad de mi inocencia prevaleció", sostuvo el abogado de 57 años.

Durante el juicio en Nueva York, un testigo contó que escuchó al expresidente jactarse de que iba a "meter la droga a los gringos en sus propias narices" y no se iban "a dar ni cuenta".

El indulto a Hernández sacudió los comicios generales hondureños, en los que el aspirante apoyado por Trump es aventajado por el presentador de televisión derechista Salvador Nasralla, aunque en empate técnico, tras el escrutinio del 80% de las actas de votación.

FUENTE: Con informaciòn de AFP

