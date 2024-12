Comienza huelga en varias instalaciones de Amazon antes de Navidad

Miembros del sindicato de The Teamsters representan la huelga en una de las instalaciones de Amazon.

El paro comenzó a regir antes del mediodía del jueves tras el rechazo de la dirección de la empresa de negociar con miles de empleados, informó el sindicato The Teamsters en su sitio de internet. Este gremio representa a los choferes de camiones de transporte de mercaderías y reprocha a Amazon que no lo reconozca y no negocie con sus delegados.