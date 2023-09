¿Cómo aprovechar tu smartphone para mejorar tus finanzas? Ria te lo cuenta

Si bien crear un presupuesto puede sonar terrible y aburrido para algunos, en realidad puede ser tan sencillo como descargar una aplicación en tu smartphone. Puedes probar algunas de las aplicaciones más populares (haz clic aquí para descubrir cuales), que normalmente te permiten categorizar gastos, gestionar facturas, generar un historial de transacciones, hacer un seguimiento de tu puntaje de crédito y otras funcionalidades útiles. Tener un presupuesto es un crítico primer paso para mantener tu dinero bajo control, entender tus hábitos de compra y reducir gastos.

• Ahorros

¿Quieres evitar la tentación de gastar buena parte de tu dinero nada más recibirlo? Tu propio teléfono móvil puede ayudarte a ahorrar dinero. Las aplicaciones de banca móvil pueden mover automáticamente tu dinero a tu cuenta de ahorros cada mes; solo necesitas decidir la cantidad que deseas ahorrar y una fecha para transferir el dinero cada mes.

• Pagos

Pagar con monedero digital se ha convertido en una práctica común para muchos. Gracias al pago sin contacto, puedes hacer un seguimiento fácil de tus gastos. Es tan simple cómo tener acceso a tu historial de gastos para poder analizar dónde va tu dinero. Muchas aplicaciones de banca y monederos digitales ofrecen gráficos que desglosan tus gastos por categoría, ayudándote a ver cuánto gastas y en qué, ayudándote a ahorrar más dinero fácilmente.

• Alertas y límites de gasto

Una vez que hayas revisado tus gastos y establecido tu presupuesto, tu smartphone puede ayudarte a gestionar tu dinero a través de límites de gasto y alertas. Tu teléfono puede avisarte con una alerta si has superado el umbral que has establecido. Incluso puedes configurar tu cuenta para bloquear gastos una vez que hayas alcanzado tu límite establecido. No te preocupes, siempre puedes volver atrás y cambiar tus límites y alertas, pero el simple hecho de establecerlos te ayudará a gestionar mejor tu dinero.

Visita el blog de Ria para descubrir aún más formas de utilizar tu smartphone para fortalecer tu bienestar financiero.