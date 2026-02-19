jueves 19  de  febrero 2026
MERCADOS

Se disparan los precios del petróleo al nivel más alto desde julio

El precio del barril de West Texas Intermediate (estadounidense), para entrega en marzo, avanzó un 1,90%, y cerró 66,43 dólares por barril, tras alcanzar los 66,88 dólares, récord desde agosto

Uno de los llamados buques tanqueros, que trasladan toneladas de petróelo.

PIXABAY
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios del petróleo alcanzaron este jueves su nivel más alto en seis meses, con el aumento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán que amenaza con derivar en una intervención militar de Washington.

El precio del barril de West Texas Intermediate (estadounidense), para entrega en marzo, avanzó un 1,90%, y cerró 66,43 dólares por barril, tras alcanzar los 66,88 dólares, récord desde agosto

El precio del crudo Brent del mar del Norte para entrega en abril subió un 1,86%, hasta los 71,66 dólares por barril, tras alcanzar los 72,01 dólares, su nivel más alto desde finales de julio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el jueves que se da "diez días" para decidir si es posible un acuerdo con Irán, advirtiendo que, de lo contrario, ocurrirán "cosas malas".

El miércoles Washington ya había advertido a Irán que sería "acertado" llegar a un acuerdo. "Hay muchas razones y argumentos a favor de un ataque contra Irán", declaró la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Las crecientes alertas de una posible intervención militar (...) contra Irán han introducido una volatilidad significativa en los mercados energéticos mundiales", observó Phil Flynn, de The Price Futures Group.

Eventual escalada militar en Irán

Estados Unidos desplegó una importante fuerza de ataque naval y aérea en Oriente Medio, una demostración de fuerza que podría allanar el camino para una campaña de ataques contra Irán.

"El temor a interrupciones del suministro, especialmente en el Estrecho de Ormuz, ha generado una prima de riesgo en los precios del petróleo", añadió Flynn.

Una escalada militar en la región supone un riesgo para las instalaciones petroleras de Irán, uno de los diez principales productores de crudo del mundo, pero sobre todo, corre el riesgo de paralizar el Estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial.

Los precios también se vieron respaldados el jueves por una caída inesperada de los inventarios comerciales de petróleo en Estados Unidos la semana pasada, según las cifras publicadas el jueves por la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Durante el período de siete días que finalizó el 13 de febrero, los inventarios disminuyeron en 9 millones de barriles, cuando los analistas esperaban, por el contrario, un aumento de alrededor de 1,6 millones de barriles, según la mediana de un consenso compilado por Bloomberg.

De acuerdo con la EIA, la cantidad de productos entregados al mercado estadounidense, un indicador implícito de la demanda, también creció, en 2,56%.

FUENTE: Con información de AFP.

