Cómplice de Epstein se niega a responder preguntas en Congreso de EEUU

El expresidente Bill Clinton junto a su esposa, Hillary Clinton, exsecretaria de Estados de EEUU.

Ghislaine Maxwell, expareja y cómplice de Jeffrey Epstein , se negó el lunes a responder preguntas de un comité del Congreso de Estados Unidos, invocando su derecho legal a no autoincriminarse, informaron legisladores.

Maxwell, quien cumple una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, fue citada para declarar ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, que investiga las conexiones del fallecido Epstein con figuras poderosas y cómo se manejó la información sobre sus delitos.

"Como era de esperar, Ghislaine Maxwell se acogió a la Quinta Enmienda y se negó a responder cualquier pregunta", dijo a periodistas el presidente republicano del comité, James Comer, en alusión al derecho a no autoincriminarse garantizado por la Constitución de Estados Unidos.

"Esto es obviamente muy decepcionante", añadió. "Teníamos muchas preguntas sobre los delitos que ella y Epstein cometieron, así como preguntas sobre posibles co-cómplices".

Los abogados de Maxwell dijeron al panel de la Cámara Baja que la exsocialité británica estaba dispuesta a declarar solo si el presidente Donald Trump la indultaba, señaló Comer.

Maxwell se acoge a la Quinta Enmienda y utiliza el chantaje para declarar

Los abogados habían presionado para que el Congreso le otorgara inmunidad legal a fin de que declarara, pero los legisladores se negaron.

Maxwell es la única persona condenada en relación con Epstein, quien fue hallado muerto en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico sexual de menores, en un hecho que fue calificado como "suicidio".

Sin embargo, las dudas crecieron desde un principio de la noticia debido a la amplia lista que Epstein tenía como chantaje político y de poder, incluso en una relación directa con el extinto dictador Fidel Castro y su hermano Raúl Castro.

Epstein había sido condenado en 2008 por solicitar servicios de prostitución a una menor. Sus extensos vínculos con los ricos y poderosos del mundo, especialmente después de su liberación en 2009, se han vuelto políticamente explosivos en todo el planeta.

Una ley obligó al gobierno de Trump a publicar millones de documentos, fotografías y videos relacionados con la investigación sobre Epstein.

El expresidente estadounidense demócrata Bill Clinton testificará sobre su relación con Epstein el 27 de febrero, mientras que su esposa y exjefa de la diplomacia estadounidense Hillary Clinton lo hará un día antes, informó el comité.

El año pasado Maxwell fue trasladada a una prisión de mínima seguridad en Texas tras reunirse en dos ocasiones con el fiscal general adjunto Todd Blanche, quien antes había sido abogado personal de Trump.

