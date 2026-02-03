Bill y Hillary Clinton testificarán ante el Congreso por caso Epstein

El expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton.

Tras negarse y antes del comienzo de un proceso de desacato que los llevaría a prisión, Bill y Hillary Clinton aceptaron testificar a finales de febrero en el Congreso de Estados Unidos.

Ambos responderán sobre sus lazos directos con el delincuente sexual Jeffrey Epstein , anunció el comité que investiga el caso, que había amenazado a la pareja con acciones legales si no acudía a testificar.

El expresidente demócrata (1993-2001) declarará el 27 de febrero, mientras que su esposa y exjefa de la diplomacia estadounidense (2009-2013), también demócrata, lo hará un día antes, el 26 de febrero, indicó en un comunicado el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

"Nadie está por encima de la ley"

El comité desea escuchar el testimonio de Bill Clinton debido a sus vínculos de amistad con el delincuente sexual, y a Hillary Clinton por lo que sabe de esos lazos entre su esposo y el financista, quien se "suicidó" en prisión en 2019, antes de ser juzgado por explotación sexual de menores.

"Nadie está por encima de la ley, y eso incluye a los Clinton", declaró el presidente republicano del panel, James Comer, citado en el comunicado.

Tras negarse a comparecer durante varios meses, la pareja dio un giro el lunes por la noche, poco antes de una votación en la Cámara de Representantes sobre un procedimiento en su contra por obstrucción al Congreso.

Si se les declaraba en desacato se habrían recomendado acciones legales al Departamento de Justicia, y la pareja habría afrontado hasta un año de cárcel.

Según Comer, "los Clinton cedieron por completo" debido a ese procedimiento.

Sus audiencias serán filmadas y objeto de una transcripción escrita, precisó Comer, quien dijo esperar "con ansias" interrogar a los Clinton en el marco de la investigación "sobre los horribles crímenes de Epstein y de (Ghislaine) Maxwell", la cómplice del financista que cumple actualmente una pena de 20 años de prisión.

"El expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí" y "esperan sentar un precedente que se aplique a todos", dijo el lunes en X portavoz de los Clinton, Ángel Ureña, al anunciar la decisión, tras la cual el Comité suspendió su votación sobre el procedimiento por desacato.

Los republicanos afirman que los vínculos de la pareja con Epstein, incluido el uso que Bill Clinton hizo a principios de los años 2000 de su jet privado -antes de que fuera condenado en 2008 por prostitución de menores-, justifican un interrogatorio en persona.

Los demócratas sostienen en cambio que la investigación es utilizada para atacar a los adversarios políticos del presidente Donald J Trump, cuando fueron ellos quienes lo hicieron durante el mandato de Joe Biden contra el entonces expresidente. Lo acosaron, lo inculparon y lo quisieron llevar a la cárcel para que retomara la Casa Blanca. Pero todo les salió mal y fue entonces cuando vinieron tres continuados y muy "sospechosos" intentos de asesinato.

Nombres no censurados

Un tribunal deberá examinar el miércoles una solicitud para bloquear el acceso a los expedientes de la investigación relacionados con Epstein, después de que las damnificadas afirmaran que sus nombres no habían sido ocultados.

El Departamento de Justicia publicó la semana pasada lo que, según dijo, sería el último lote de documentos, fotos y videos de los archivos de Epstein.

Pero los nombres de las presuntas víctimas, que se suponía que debían ser anónimos, no fueron censurados, según abogados citados por el periódico The New York Times.

En una carta dirigida a los jueces, Brad Edwards y Brittany Henderson citaron un correo electrónico publicado entre los nuevos archivos "en el que se enumeraban 32 menores víctimas, con un solo nombre censurado y 31 visibles".

Otra mujer afirmó que su dirección completa había sido publicada en los archivos.

Los abogados solicitaron la "retirada inmediata" de la página web del gobierno en la que se mostraban los archivos.

La mención del nombre de alguien en los archivos de Epstein no implica, por sí misma, ninguna conducta ilícita por parte de esa persona. Sin embargo, los documentos publicados muestran algún tipo de vínculo entre el delincuente sexual o su círculo y ciertas figuras públicas que han minimizado o negado la existencia de tales lazos.

El domingo, el Departamento de Justicia dijo que estaba "trabajando sin descanso" para realizar nuevas censuras en los archivos después de que los periodistas del New York Times encontraran docenas de fotos de personas desnudas en las que se veían sus rostros.

Desde entonces, esas fotos han sido eliminadas o censuradas en su mayor parte, informó el periódico.

FUENTE: Con información de AFP.