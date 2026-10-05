lunes 5  de  octubre 2026
JUSTICIA

Corte Suprema de EEUU podría definir el fin de demandas por clima contra petroleras

Los demandantes en Colorado afirman en un caso presentado en 2018 haber sufrido pérdidas de cientos de millones de dólares por incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático

La refinería de petróleo PEMEX Deer Park en Deer Park, Texas.

La refinería de petróleo PEMEX Deer Park en Deer Park, Texas.

AFP
Por Leonardo Morales

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este lunes a las partes enfrentadas en un caso que podría determinar el destino de decenas de demandas climáticas contra las compañías petroleras por su presunto papel en el llamado "calentamiento global".

Conocido como Suncor contra Boulder, el diferendo comenzó en 2018, cuando la ciudad y el condado de Boulder, Colorado, demandaron a ExxonMobil y a Suncor Energy, alegando que "causaron y contribuyeron de manera consciente a la alteración del clima" mientras "ocultaban y/o tergiversaban los peligros" de sus productos.

Lee además
Lote de autos fabricados por el gigante automotriz estadounidense General Motors.
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Trump rescata del "gran fiasco" a los fabricantes de vehículos en EEUU
Aviones F35C de la fuerza Aérea de Estados Unidos.

EEUU aprueba venta de armas por $1.000 millones a Emiratos Árabes

Suncor opera una refinería en Colorado, mientras que ExxonMobil mantiene estrechos vínculos con este estado de las Montañas Rocosas.

Los demandantes afirman haber sufrido pérdidas de cientos de millones de dólares debido a incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático vinculado a la quema de combustibles fósiles.

Kannon Shanmugam, en representación de las grandes petroleras, dijo a los jueces que el caso "implica un esfuerzo sin precedentes por usar el derecho estatal para regular una conducta de alcance global".

Según la teoría de Boulder podrían "demandarme (...) por cargar combustible en el coche y, de ese modo, contribuir al cambio climático global", argumentó.

El controversial "cambio climático"

Por su parte, la jueza "progresista" Elena Kagan replicó, al describir el caso como el "capítulo tres" en la historia de las demandas sobre responsabilidad corporativa.

Los capítulos anteriores son los litigios contra la industria tabacalera y contra las farmacéuticas que promovieron los opioides.

Esta es una de casi 40 demandas similares presentadas por ciudades, estados, pueblos indígenas y otras jurisdicciones locales, inspiradas en litigios contra grandes industrias.

El gobierno del presidente Donald Trump presentó un documento al Máximo Tribunal para que se encargara del caso. Los jueces aceptaron la petición.

La Corte examina ahora si la legislación federal -la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act)- prevalece sobre los reclamos de Boulder, si la Constitución impide este tipo de demandas y si puede revisar el caso antes de que se celebre un juicio.

Si los jueces se concentran en la posibilidad de revisar el caso antes de un proceso, "eso básicamente aplaza el problema", ya que las preguntas más profundas se plantearían en los adelante, dijo Katrina Kuh, profesora de Derecho Ambiental en la Universidad Pace.

Sin embargo, una decisión sobre las cuestiones relativas a la ley federal sería importante para muchas demandas pendientes.

"Podría extinguirlas por completo", explicó Kuh. O los jueces podrían limitarlas, permitiendo, por ejemplo, que Colorado aplique su legislación estatal solo a las emisiones dentro del estado.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump: "EEUU está listo para ayudar a Rusia tras confirmarse infección en laboratorio"

Corte Suprema de EEUU reactiva la deportación de inmigrantes a terceros países

Apple riende homenaje a su fundador y cerebro Steve Jobs tras 15 años de su muerte

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Representantes de campaña conversan en el exterior de un recinto mientras esperan la llegada de más ciudadanos.
ELECCIONES 2026

Florida cierra este lunes el registro para votar en las elecciones generales

Imagen del Kremlin y detrás edificios del Centro Internacional de Negocios de Moscú.
ALERTA

Trump: "EEUU está listo para ayudar a Rusia tras confirmarse infección en laboratorio"

El presidente de España, el socialista Pedro Sánchez.
ANUNCIO

Pedro Sánchez adelanta las elecciones en España para el 29 de noviembre

El gobernador DeSantis defiende la Enmienda 3 en Florida. 
ES FALSO

DeSantis niega que Enmienda 3 vaya a encarecer alquileres en Florida

Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en una operación antiinmigratoria en Houston, Texas.
MIGRACIÓN

Gobierno de EEUU compra tres centros de detención para migrantes en California

Te puede interesar

Las Fuerzas del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ensayan incursiones marítimas desde un helicóptero HH-60 de la Guardia Costera estadounidense sobre el Caribe, el 28 de diciembre de 2025.
Amenazas

Alerta en América Latina: EEUU y otros nueve países denuncian "planes letales" de Irán

Por Julián Varela
Un agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en una operación antiinmigratoria en Houston, Texas.
MIGRACIÓN

Gobierno de EEUU compra tres centros de detención para migrantes en California

El presidente Donald Trump habla con los medios de comunicación en la Casa Blanca antes de partir en el Marine One.
Política

Trump afirma que "todo saldrá bien" al ser preguntado por el regreso de Machado a Venezuela

El gobernador DeSantis defiende la Enmienda 3 en Florida. 
ES FALSO

DeSantis niega que Enmienda 3 vaya a encarecer alquileres en Florida

Sello de confirmación de voto de un elector en Estados Unidos.
ELECCIONES

Las reformas electorales en el centro de la disputa en próximas legislativas