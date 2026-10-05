Corte Suprema de EEUU podría definir el fin de demandas por clima contra petroleras

La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó este lunes a las partes enfrentadas en un caso que podría determinar el destino de decenas de demandas climáticas contra las compañías petroleras por su presunto papel en el llamado "calentamiento global".

Conocido como Suncor contra Boulder, el diferendo comenzó en 2018, cuando la ciudad y el condado de Boulder, Colorado, demandaron a ExxonMobil y a Suncor Energy, alegando que "causaron y contribuyeron de manera consciente a la alteración del clima" mientras "ocultaban y/o tergiversaban los peligros" de sus productos.

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Suncor opera una refinería en Colorado, mientras que ExxonMobil mantiene estrechos vínculos con este estado de las Montañas Rocosas.

Los demandantes afirman haber sufrido pérdidas de cientos de millones de dólares debido a incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos derivados del cambio climático vinculado a la quema de combustibles fósiles.

Kannon Shanmugam, en representación de las grandes petroleras, dijo a los jueces que el caso "implica un esfuerzo sin precedentes por usar el derecho estatal para regular una conducta de alcance global".

Según la teoría de Boulder podrían "demandarme (...) por cargar combustible en el coche y, de ese modo, contribuir al cambio climático global", argumentó.

El controversial "cambio climático"

Por su parte, la jueza "progresista" Elena Kagan replicó, al describir el caso como el "capítulo tres" en la historia de las demandas sobre responsabilidad corporativa.

Los capítulos anteriores son los litigios contra la industria tabacalera y contra las farmacéuticas que promovieron los opioides.

Esta es una de casi 40 demandas similares presentadas por ciudades, estados, pueblos indígenas y otras jurisdicciones locales, inspiradas en litigios contra grandes industrias.

El gobierno del presidente Donald Trump presentó un documento al Máximo Tribunal para que se encargara del caso. Los jueces aceptaron la petición.

La Corte examina ahora si la legislación federal -la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act)- prevalece sobre los reclamos de Boulder, si la Constitución impide este tipo de demandas y si puede revisar el caso antes de que se celebre un juicio.

Si los jueces se concentran en la posibilidad de revisar el caso antes de un proceso, "eso básicamente aplaza el problema", ya que las preguntas más profundas se plantearían en los adelante, dijo Katrina Kuh, profesora de Derecho Ambiental en la Universidad Pace.

Sin embargo, una decisión sobre las cuestiones relativas a la ley federal sería importante para muchas demandas pendientes.

"Podría extinguirlas por completo", explicó Kuh. O los jueces podrían limitarlas, permitiendo, por ejemplo, que Colorado aplique su legislación estatal solo a las emisiones dentro del estado.

FUENTE: Con información de AFP.