lunes 5  de  octubre 2026
Estados Unidos

EEUU aprueba venta de armas por $1.000 millones a Emiratos Árabes

"La venta reforzará la capacidad de Emiratos Árabes Unidos para hacer frente a las amenazas actuales y futuras", subrayó el Departamento de Estado en un comunicado

Aviones F35C de la fuerza Aérea de Estados Unidos.

Aviones F35C de la fuerza Aérea de Estados Unidos.

SONG KYUNG-SEOK /AFP
Por Julián Varela

Estados Unidos anunció el lunes que aprobó una venta por 1.000 millones de dólares en equipos militares a Emiratos Árabes Unidos, que ha sido blanco de ataques desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente.

"La venta reforzará la capacidad de Emiratos Árabes Unidos para hacer frente a las amenazas actuales y futuras, desarrollando y manteniendo una capacidad de autodefensa sólida y operativa y mejorando la interoperabilidad con las fuerzas estadounidenses", subrayó el Departamento de Estado en un comunicado.

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Se entregarán hasta 10.000 kits del Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS), un sistema de guía que convierte cohetes no dirigidos en munición de precisión.

Este sistema ofrece una alternativa menos costosa que el uso de misiles para neutralizar aparatos relativamente baratos, como los drones.

Esta venta "contribuirá asimismo a los objetivos de política exterior y de seguridad nacional de Estados Unidos al reforzar la seguridad de un socio clave", añadió el Departamento de Estado, que ha firmado varios acuerdos de venta de armamento en 2026 para reforzar las capacidades de defensa aérea de los Emiratos Árabes Unidos.

FUENTE: Con información de AFP.

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