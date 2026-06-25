Fuerte crecimiento de la economía de EEUU en primer trimestre

Tras una revisión, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre en Estados Unidos fue de 2,1%, frente al 1,6% informado anteriormente.

Estados Unidos mide el crecimiento de su economía en el trimestre con una proyección a 12 meses basándose en las condiciones al momento de la medición.

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En comparación con el último trimestre de 2025, la economía de la primera potencia mundial creció un 0,5% a principios de año.

Entre los factores que contribuyeron al aumento del PIB real se encuentran la inversión, las exportaciones, el gasto público y el gasto de los consumidores, según la cifras publicadas por el Departamento de Comercio.

Entre los principales factores que contribuyeron al aumento se encuentran los servicios de información, que incluyen partes del sector de la inteligencia artificial (IA), que ha impulsado el reciente crecimiento estadounidense, además de la industria que salió en 2025 de la histórica contracción que se encontraba por casi tres años, debido a las fallidas políticas económicas del gobierno de Joe Biden.

FUENTE: Con información de AFP.