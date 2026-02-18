miércoles 18  de  febrero 2026
CARGOS FEDERALES

Imputan a capitán del buque "Bella 1" en EEUU tras intentar llegar a Venezuela evadiendo a la Guardia Costera

Avtandil Kalandadze fue acusado formalmente el 12 de febrero de dos delitos federales, en un expediente que hasta ahora no se había hecho público

El buque fue incautado en el Atlántico Norte en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por la USCGC Munro. Imagen publicada por el Comando Europeo de EEUU

El buque fue incautado en el Atlántico Norte en cumplimiento de una orden emitida por un tribunal federal estadounidense tras ser rastreado por la USCGC Munro. Imagen publicada por el Comando Europeo de EEUU

CAPTURA DE PANTALLA @US_EUCOM
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.— La ofensiva del presidente Donald Trump contra el comercio petrolero venezolano derivó por primera vez en cargos penales, tras la imputación del capitán de un buque que intentó llegar a Venezuela mientras era perseguido por fuerzas estadounidenses en el océano Atlántico.

Así lo reveló este mércoles The New York Times, que tuvo acceso a los documentos judiciales del caso. El capitán, Avtandil Kalandadze, fue acusado formalmente el 12 de febrero de dos delitos federales, en un expediente que hasta ahora no se había hecho público.

El primero lo señala por haber colocado falsamente la bandera de Guyana en el buque —entonces llamado Bella 1— pese a que no estaba registrado en ese país. El segundo cargo lo acusa de desobedecer las órdenes de la Guardia Costera de detener la embarcación y permitir su abordaje.

Una persecución de semanas por el Atlántico

Según la información publicada por The New York Times, el Bella 1 navegaba por el mar Caribe con destino a Venezuela cuando, al recibir la orden de detenerse, dio media vuelta y se internó en el océano Atlántico. Durante la huida, el buque cambió su nombre a Marinera, afirmó estar bajo protección rusa y su tripulación llegó a pintar una bandera de Rusia en el casco.

El barco incluso fue registrado temporalmente en la base oficial de buques de ese país. Moscú, a través de canales diplomáticos, pidió a Estados Unidos que dejara de perseguirlo. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses abordaron la embarcación el 7 de enero, cerca del Reino Unido, y detuvieron a Kalandadze y al resto de la tripulación.

La captura del barco forma parte del esfuerzo de Washington por desarticular la llamada flota fantasma, integrada por buques que transportan petróleo de Venezuela, Irán o Rusia violando sanciones internacionales. Según The New York Times, las autoridades estadounidenses han abordado ya otros ocho barcos implicados en este comercio ilícito.

La orden judicial para incautar el Bella 1 se sustentó en su historial previo de traslado de petróleo iraní para grupos vinculados al terrorismo, lo que permitió a Washington actuar contra la embarcación.

La batalla legal en el Reino Unido

Tras el arresto de Kalandadze, su esposa, Natia Dzadzama, intentó sin éxito una revisión judicial de la detención en tribunales británicos. Su abogado, Aamer Anwar, denunció que “Estados Unidos ha vuelto a mostrar un desprecio total por el Estado de derecho y las obligaciones internacionales con su aliado más cercano, el Reino Unido”.

Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Justicia respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios del diario estadounidense.

El reporte también señala que la BBC informó el mes pasado que Estados Unidos planeaba presentar cargos contra otro miembro de la tripulación del petrolero, aunque los 26 tripulantes restantes fueron liberados.

La acusación contra Kalandadze marca un nuevo capítulo en la estrategia de Washington para frenar la red internacional que sostiene al aparato petrolero del régimen venezolano, considerado una fuente clave de ingresos para la estructura represiva que se mantiene en el poder en Caracas.

FUENTE: Con información de The New York Times

