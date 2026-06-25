Del plan a la realidad: cómo enfrentar el reto de la vivienda asequible en Miami

Encontrar un lugar accesible para vivir sigue siendo un desafío para muchas personas, en medio de la escasez generalizada de viviendas que persiste en Estados Unidos. El aumento en los precios de las casas y las altas tasas de interés han puesto la compra de una vivienda fuera del alcance de una gran parte de la población. A la vez, mientras crece la demanda de alquileres, también aumenta el número de inquilinos que enfrentan dificultades para cubrir el costo de la vivienda.

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El informe The State of the Nation’s Housing (El estado de la vivienda en la nación), del Centro Conjunto de Estudios sobre la Vivienda de la Universidad de Harvard, revela que la carga de costos para los inquilinos alcanzó otro máximo histórico en 2023. De manera similar, el JPMorganChase Institute señala que la asequibilidad del alquiler está disminuyendo, obligando a muchas personas a destinar una mayor parte de sus ingresos netos al pago de la vivienda. La necesidad de vivienda asequible está creciendo en todo el país, y Miami no es la excepción.

Para cerrar esa brecha, es fundamental que el crecimiento de Miami también beneficie a sus residentes, con opciones de vivienda que respondan a distintas necesidades y presupuestos. Para Housing Trust Group, eso significó llevar una solución concreta a la comunidad local, creando viviendas para personas y familias que, de otra manera, quizá no habrían podido vivir en la zona.

Apoyo a las familias en Miami

En Miami, donde los aumentos del alquiler pueden desestabilizar rápidamente a los hogares, Rainbow Village fue concebido para ofrecer algo que muchos residentes necesitan con urgencia: un hogar confiable y asequible que apoye la vida familiar y brinde estabilidad a largo plazo.

Desarrollado por Housing Trust Group y construido con el respaldo de JPMorganChase, Rainbow Village aportará a la comunidad 310 apartamentos asequibles en su primera fase, además de locales comerciales en la planta baja. El proyecto también contribuirá a crear un entorno más caminable, donde las necesidades diarias puedan resolverse más cerca del hogar.

Las amplias amenidades de la propiedad están pensadas para la vida cotidiana: piscina estilo resort, centro de negocios, área lounge, guardería, parque infantil, patios cubiertos y al aire libre, sala de teatro, centro comunitario con cocina, bar de jugos, cuarto para bicicletas, gimnasio de última generación, áreas de estudio y juego, generadores en el lugar y un área con fogata. Estos servicios ayudan a hacer más llevadera la vida diaria de las familias trabajadoras, al apoyar el cuidado infantil, el aprendizaje, el bienestar y la conexión con la comunidad, mientras facilitan que los residentes permanezcan en su vecindario a medida que Miami continúa creciendo.

“Nos enorgullece el impacto que tendrá este proyecto. Refleja la misión de Housing Trust Group de fortalecer nuestras comunidades y ampliar el acceso a viviendas asequibles y de alta calidad”, dijo Tammy Haylock-Moore, de Banca de Desarrollo Comunitario de J.P. Morgan. “Cada unidad de vivienda adicional cuenta, y aumentar la cantidad de viviendas asequibles es fundamental”.

“La vivienda asequible es mucho más que un techo: es la base de una buena salud, familias estables y un futuro prometedor”, dijo Matthew Rieger, presidente y director ejecutivo de Housing Trust Group. “Rainbow Village traerá más de 300 nuevos apartamentos asequibles para residentes de Miami, cerca de empleos, transporte público y redes de apoyo que ayudan a las comunidades a prosperar. Nos enorgullece asociarnos con JPMorganChase en un proyecto que generará un impacto duradero para las familias de Miami”.

Un compromiso integral con el futuro de Miami

Aunque Rainbow Village representa un paso fundamental, la vitalidad de una comunidad depende de mucho más. En Miami, JPMorganChase ofrece servicios bancarios a más de 1.1 millones de clientes y trabaja con distintos sectores para ampliar las oportunidades económicas. Durante los últimos cinco años, la firma ha invertido más de $45 millones en organizaciones locales sin fines de lucro, ha apoyado a 215,000 clientes de pequeñas empresas y ha ofrecido educación sobre salud financiera a miles de residentes, con el objetivo de ampliar el acceso a servicios bancarios, recursos de bienestar financiero, compra de vivienda y otras herramientas para la creación de patrimonio.

“Al trabajar junto a líderes y organizaciones locales para ampliar las opciones de vivienda, JPMorganChase busca generar oportunidades económicas inclusivas para todos”, dijo Jonathan Bello, gerente de mercado de banca comercial y presidente del equipo de liderazgo de JPMorganChase para el mercado del sur de Florida. “Cuando nuestras comunidades prosperan, todos prosperamos”.

Conozca más sobre vivienda asequible y desarrollo comunitario en jpmorgan.com/commercial-real-estate.

También puede leer más sobre lo que está ocurriendo en Miami en https://www.jpmorganchase.com/communities/Miami.