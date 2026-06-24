miércoles 24  de  junio 2026
CUBA

Excarcelan a adolescente detenido tras las protestas de Morón y recluido en una prisión para adultos

Jonathan David Muir Burgos recuperó la libertad tras permanecer más de tres meses bajo prisión provisional acusado de sabotaje. Su situación generó preocupación entre activistas y organismos de derechos humanos debido a que fue arrestado cuando tenía 16 años y enviado a una cárcel para adultos

Jonathan David Muir Burgos, de 16 años.

Jonathan David Muir Burgos, de 16 años.

TOMADA DE REDES SOCIALES
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.– Jonathan David Muir Burgos, el joven cubano detenido después de las protestas registradas el pasado 16 de marzo DE 2026 en Morón, Ciego de Ávila, fue excarcelado luego de permanecer más de tres meses privado de libertad, de acuerdo con información difundida por medios independientes.

La medida pone fin, al menos por el momento, a un proceso que despertó preocupación entre activistas y entidades defensoras de derechos humanos debido a la edad del acusado y a las condiciones en las que permaneció recluido.

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Muir Burgos fue arrestado cuando tenía 16 años durante una jornada de manifestaciones marcada por reclamos relacionados con los prolongados apagones, la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida en la isla. Los acontecimientos de Morón formaron parte de una nueva ola de descontento ciudadano registrada en distintas localidades cubanas en medio de la profunda crisis económica que atraviesa el país.

Tras su detención, las autoridades lo mantuvieron bajo prisión provisional mientras enfrentaba una investigación por el presunto delito de sabotaje, una acusación que generó cuestionamientos entre activistas y observadores independientes por la severidad de los cargos imputados a un menor de edad.

Uno de los elementos que más controversia provocó fue su traslado a la prisión de Canaleta, en la misma provincia, un centro penitenciario destinado a reclusos adultos. Familiares y grupos de defensa de las libertades fundamentales denunciaron reiteradamente que el muchacho permanecía recluido en condiciones incompatibles con su edad, una situación que, según advirtieron, podía afectar su bienestar físico y emocional.

A estas preocupaciones se sumaron denuncias relacionadas con su estado de salud, el cual empeoró durante el período de encarcelamiento. Familiares y opositores alertaron en varias ocasiones sobre la necesidad de atención médica y sobre los riesgos que implicaba mantener al joven bajo prisión provisional mientras avanzaba la investigación en su contra.

Durante los más de tres meses que permaneció encarcelado, activistas y plataformas dedicadas al monitoreo de los presos políticos en Cuba reclamaron su liberación y exigieron que se respetaran las garantías procesales establecidas para menores de edad.

La excarcelación ocurre en un contexto marcado por continuas denuncias sobre los mas de mil arrestos y procesos penales contra participantes en manifestaciones antigubernamentales. Diversos organismos han advertido sobre el impacto de estas medidas en jóvenes involucrados en expresiones de inconformidad vinculadas al creciente malestar social dentro de la isla.

Hasta el momento, no ha trascendido si las autoridades cubanas retiraron los cargos que pesaban sobre Muir Burgos ni cuáles serán los próximos pasos del procedimiento judicial. Tampoco se han dado a conocer detalles sobre las condiciones de su salida del centro penitenciario.

La situación vuelve a colocar en el centro del debate el tratamiento que reciben los menores de edad involucrados en manifestaciones de carácter político y las denuncias sobre el uso de figuras penales severas contra quienes expresan públicamente su descontento con la realidad del país.

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