miércoles 24  de  junio 2026
POLíTICA EXTERIOR

Rubio destaca la alianza de países del Golfo con EEUU en contra del régimen de Irán

En su gira regional en el Golfo, el secretario de Estado Marco Rubio declaró desde Kuwait que Washington prevé involucrarlos en "cada decisión que se tome en la negociación con Irán".

El secretario de Estados Marco Rubio.

El secretario de Estados Marco Rubio.

SAUL LOEB/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, afirmó este miércoles que Washington estará "completamente alineado" con sus aliados del Golfo en las negociaciones con Irán para alcanzar un acuerdo final que termine la guerra contra Teherán.

En su gira regional en el Golfo, Rubio declaró desde Kuwait que Washington prevé involucrarlos en "cada decisión que se tome respecto a esta negociación".

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Las hostilidades, que comenzaron con ataques masivos de Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, se suspendieron tras la firma la semana pasada de un pacto preliminar.

Antes de visitar Kuwait, Marco Rubio le confirmó en Abu Dabi al presidente emiratí, el jeque Mohamed bin Zayed al Nahyan, el compromiso de Washington "con la seguridad de los Emiratos", según un portavoz.

Después de Kuwait, el funcionario prevé viajar a Baréin, donde el jueves asistirá a una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Un diplomático dijo que supuestamente estaba previsto que Arabia Saudita acoja reuniones que traten sobre una posible reconciliación entre los países del Golfo e Irán, aunque aún no se ha precisado la fecha.

"No se cobra ningún peaje", dice el régimen iraní

El memorando de entendimiento que Irán y Estados Unidos firmaron abre la vía a un periodo de 60 días en los que se debería negociar un acuerdo definitivo.

El 29 o el 30 de junio delegados estadounidenses e iraníes se reunirán en Suiza para una reunión técnica, precisó Rubio.

El acuerdo prevé que se reabra el Estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba un 20% de los hidrocarburos que se consumen a nivel mundial, pero Irán desea imponer tasas a quienes quieran usar esa vía marítima.

Estados Unidos y todos los países se opone firmemente al cobro de esas tasas y este miércoles, el presidente Donald Trump afirmó que Teherán le aseguró que "no se están 'COBRANDO PEAJES, NI COSTOS DE SEGURO, NI NINGÚN OTRO TIPO DE CARGO" en esa vía.

Por su parte, Rubio señaló que no conoce "ningún país en el planeta que apoye peajes o tarifas por el uso del estrecho".

En Ormuz aún están varados 11.000 marineros, cuya evacuación probablemente lleve "semanas", dijo el secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez.

El precio del petróleo Brent continuó cayendo, pasando por debajo de los 75 dólares el barril por primera vez desde que empezó la guerra, muy lejos del máximo de 126 dólares que llegó a alcanzar.

Otro de los principales puntos de fricción en las negociaciones es el programa nuclear de Irán, que desde hace tiempo es fuente de tensión con las potencias occidentales, quienes aseguran y se ha confirmado por agencias de inteligencia que Teherán se encaminaba de forma desesperada a fabricar bombas nucleares.

Este miércoles, el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, confirmó que "tendrán lugar" inspecciones en las instalaciones nucleares iraníes, aunque no ofreció un cronograma específico.

Israel y su derecho a defenderse

El principal negociador de Irán también reiteró que la paz en Líbano, país que fue arrastrado a la guerra cuando el grupo proiraní terrorista, Hezbolá, atacó a Israel, es un pilar fundamental para alcanzar un acuerdo definitivo con Estados Unidos.

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró que Estados Unidos nunca ha pedido que las fuerzas israelíes se retiren del sur de Líbano, una condición que habría impuesto Teherán en las negociaciones del alto al fuego.

También recalcó que sus fuerzas permanecerán allí para "proteger a los habitantes del norte" de Israel.

En Tiro, en el sur de Líbano, los habitantes intentaban retirar escombros aprovechando una disminución de los combates que, según el ayuntamiento de esa ciudad, causaron daños en 1.000 viviendas.

Este miércoles, el ejército israelí dijo que llevó a cabo bombardeos en el sur del país contra miembros de Hezbolá.

FUENTE: Con información de AFP.

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