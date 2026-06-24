miércoles 24  de  junio 2026
COMERCIO

Washington resalta potencial tecnológico en futuro acuerdo comercial con la India

"Sabemos que la India tiene una larga historia en agricultura y manufacturas, pero avanzan en tecnología. Quieren cooperar y colaborar con EEUU en las tecnologías y el comercio del futuro", afirmó el representante de Comercio Jamieson Greer

El representante comercial de Estados Unidos Jamieson Greer.

El representante comercial de Estados Unidos Jamieson Greer.

LUDOVIC MARIN / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró este miércoles tras su paso por Nueva Delhi que las metas de la India en Inteligencia Artificial (IA) y tecnología son una oportunidad clave en su futuro acuerdo comercial bilateral.

"Sabemos que la India tiene una larga historia en agricultura y manufacturas, pero también sabemos que están avanzando en tecnología. Quieren avanzar en IA y quieren cooperar y colaborar con Estados Unidos en las tecnologías y el comercio del futuro", afirmó Greer en una declaración en vídeo compartida por la embajada estadounidense en el país asiático.

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Greer, que viajó a la capital india para reunirse con el ministro de Comercio, Piyush Goyal, y otras autoridades, destacó el potencial de esta cooperación tras el cierre hoy de dos días de negociaciones.

El enviado de Washington vinculó este impulso en el diálogo comercial a la sintonía entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el primer ministro indio, Narendra Modi, quienes la semana pasada coincidieron en la cumbre del G7 en Évian (Francia).

EEUU e India trabajan en acuerdo comercial

"Acordaron llevar la relación al siguiente nivel. Esto incluye el acuerdo comercial en el que estamos trabajando, pero abarca todos los aspectos", señaló Greer, quien anticipó que los lazos bilaterales seguirán desarrollándose "a un nivel cada vez más alto con cada semana que pase".

Estas declaraciones coinciden con el balance del Ministerio de Comercio indio, que esta mañana informó de "avances sustanciales" en las conversaciones de los últimos meses, con el objetivo fijado por ambas partes de concretar un acuerdo interino antes del próximo 24 de julio.

El principal escollo son los aranceles que la Administración Trump ha impuesto sobre la nación asiática, que a principios de junio fijaron al 12,5% por discrepancias normativas en materia laboral.

El ministro de Comercio indio aseguró recientemente que la cuestión pendiente es conseguir una rebaja en los gravámenes para quedar por debajo de otros competidores.

FUENTE: Con información de EFE.

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