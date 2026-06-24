Cae con fuerza el precio del barril de petróleo estadounidense

Imagen de una sesión en la Bolsa de Nueva York.

Los precios del crudo continuaron su caída el miércoles con notable fuerza al ubicarse en niveles que no se veían desde el inicio de la guerra en el Medio Oriente.

El desplome ocurre, como habían pronosticado Trump y sus asesores económicos, por la progresiva reanudación del tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz y las negociaciones de un acuerdo definitivo para el fin de la guerra entre EEUU e Irán.

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La referencia del crudo estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega el mismo mes cedió 3,92% hasta 70,34 dólares por barril.

Mientras, en Europa cerraba por primera vez por debajo de los 75 dólares desde finales de febrero de 2026.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, referencia mundial de crudo, para entrega en agosto perdió 4,33% para cerrar en 73,74 dólares. Es la primera vez que cae por debajo de los 75 dólares desde el inicio de la guerra.

Precios del crudo se acercan a los niveles antes de la guerra

"La actual caída es provocada por un marcado aumento en el tráfico marítimo a través del Estrecho de Ormuz", dijo en una nota David Morrison, analista de Trade Nation.

El miércoles en la tarde, la plataforma de seguimiento marítimo Kpler reportó 17 cruces de buques de transporte de materias primas, frente a 25 el día anterior.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, mencionó el miércoles un número muy superior. En una publicación en X, aseguró que 72 barcos han cruzado el estrecho en las últimas 24 horas.

Pero analistas de Oxford Economics advirtieron que "el tráfico a través del Estrecho continúa siendo más caro y peligroso que antes de la guerra por la potencial por la supuesta presencia de minas, lo que impulsa al alza las primas de seguridad".

El tema de las minas bien pudo ser una información falsa difundida por los servicios de inteligencia militar de la Guardia Revolucionaria iraní para sembrar el terror y el caos, lo mejor que saben hacer.

FUENTE: Con información de AFP.