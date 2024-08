Denuncian métodos engañosos de la campaña de Kamala Harris

Kamala Harris es la coprotagonista del desastre que deja Biden; sin embargo, las grandes plataformas en internet y gran parte de los medios liberales bombardean a diario y dicen por ella que es la mejor persona para desarrollar a Estados Unidos.

Incompetencia y antidemocracia versus la falsa imagen

La incompetencia de Harris impidió responder siquiera a la única tarea que le encomendaron dentro de su gobierno con Biden: frenar la inmigración ilegal. En cada presentación que hace, emite risas casi todo el tiempo y lanza sus famosos disparates verbales que se han convertido en tendencia de burlas en las redes sociales.

Su irresponsable, escasa y controversial trayectoria política está siendo transformada por su campaña electoral mediática como la más singular falsedad y distorsión en busca de votos. Harris apenas obtuvo el 1% de sufragios en las primarias demócratas en 2020, pero el "establishment de la extrema izquierda" -bajo la sombrilla de la familia Soros y los Clinton- la designaron directamente para la vicepresidencia del país.

Sin el consentimiento de los electores, que votaron de forma abrumadora por Joe Biden como el candidato presidencial, Kamala Harris funge ahora como la antítesis de la democracia, la nominación a dedo y el irrespeto a la decisión de los votantes demócratas que no la eligieron.

Muchos se preguntan qué hace Kamala Harris en la vicepresidencia de la nación más importante del mundo. No están equivocados. Su trabajo en la administración Biden supera el 85% de desaprobación, la peor en la historia del país para un segundo al mando de la Casa Blanca.

Sin embargo, la izquierda y la extrema izquierda con la ayuda de donantes, cuyas intenciones principales son destruir al país y luego evitar que Donald Trump llegue a la Casa Blanca, la quieren convertir en la estrella que no es, ni siquiera en su carrera profesional.

Y para eso están empleando cualquier medio posible y cualquier manipulación posible, que incluye grandes mentiras sobre su vida y su presunta plataforma, cuando es parte ahora mismo de la destrucción de la economía y del prestigio de EEUU.

La izquierda radical y sus trampas pro-Harris

Si no se leen con detenimiento, varios anuncios recientes de la campaña de Kamala Harris dan la falsa impresión de que algunas importantes organizaciones de noticias han tomado partido en la campaña por la presidencia de Estados Unidos.

Los anuncios, que han aparecido en algunas fuentes de búsqueda de Google, incluyen enlaces a noticias legítimas pero presentan —en palabras que parecen ser titulares de las organizaciones de noticias originales— mensajes pro-Harris escritos por la campaña de la demócrata.

Esta burda e ilegal estratagema fue revelada esta semana en un artículo de Axios.

Google y la campaña defienden la práctica como legítima y legal, pero definitivamente ha generado gran preocupación por parte de algunos medios y otros.

La campaña de Harris, de manera ilegal, está aniquilando la poca credibilidad que le quedan a muchos de los medios de prensa de EEUU por alinearse a políticas de izquierda en el pasado reciente y convertir la información falsa y la manipulación en armas de propaganda a favor de intereses políticos y partidistas. Esto ha pasado factura a grandes medios como CNN, The New York Times, The Washington Post, Newsweek y muchos otros, junto a plataformas políticas de divulgación que difunden lo que se imaginan sin ningún rigor investigativo y menos profesional.

Jane Kirtley, profesora de Ética Mediática de la Universidad de Minnesota, afirmó: “Se trata de confusión y engaño”.

Si bien la televisión sigue siendo la forma dominante de publicidad política, los anuncios de Google que pasan desapercibidos también indican que habrá muchas formas diferentes en que las campañas políticas intentarán llegar a los votantes este otoño.

Medios y agencias de prensa se distancian del masivo engaño

Los anuncios de Google han aparecido para los consumidores que realizan búsquedas, generalmente en regiones geográficas específicas.

Un anuncio, por ejemplo, tiene el título “La visión económica de la vicepresidenta Harris: Costos más bajos y salarios más altos”. El texto que aparece debajo dice: “un futuro en el que toda persona tenga la oportunidad no sólo de sobrevivir sino de salir adelante. No volveremos a las fallidas políticas de efecto goteo que perjudican a las familias trabajadoras”.

El anuncio incluye un enlace a un artículo en el sitio web de The Associated Press, donde esos mensajes no aparecen. De manera similar, un anuncio que enlaza con un artículo de The Guardian afirma que Harris “es una defensora de la libertad reproductiva y detendrá las prohibiciones del aborto de Trump”.

Un vocero de The Guardian dijo que “si bien entendemos por qué una organización podría desear alinearse con la marca confiable de The Guardian, debemos asegurarnos de que se utilice de manera adecuada y con nuestro permiso. Nos comunicaremos con Google para obtener más información sobre esta práctica”.

La AP también señaló que desconocía que uno de sus artículos estuviera siendo utilizado con este fin.

“El periodismo de la AP es independiente, basado en hechos y no partidista y no debe ser tergiversado de ninguna manera”, dijo el portavoz Patrick Maks.

FUENTE: Con información de AFP y otras fuentes.