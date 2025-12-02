martes 2  de  diciembre 2025
SEGURIDAD NACIONAL

Departamento de Guerra: EEUU "apenas ha comenzado" sus ataques contra los narcos

Las operaciones contra los delincuentes y asesinos narcos "son legales bajo la ley estadounidense y bajo la ley internacional", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt

Marines estadounidenses realizan ejercicios de tiro real en la cubierta a bordo del USS Iwo Jima mientras navegan en el Mar Caribe.

@Southcom
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo este martes que su país "apenas ha comenzado" los ataques contra embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico.

Los ataques, iniciados en septiembre, ya han dejado más de 80 narcotraficantes muertos en 17 operaciones.

"Apenas hemos comenzado a atacar barcos narcos y a enviar a los narcoterroristas al fondo del océano. Llevan décadas envenenando al pueblo estadounidense", dijo Hegseth durante una reunión de gabinete.

"Tuvimos una pequeña pausa porque la disuasión también tiene que ser importante", añadió.

La Casa Blanca responde

Las operaciones contra los delincuentes y asesinos narcos "son legales tanto bajo la ley estadounidense como bajo la ley internacional, con todas las acciones en cumplimiento del derecho de conflictos armados", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca Karoline Leavitt

El lunes, la Casa Blanca informó que el almirante que lidera el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ordenó el ataque de seguimiento contra una embarcación del narcotráfico, al defender la decisión de atacar a los sobrevivientes del bombardeo inicial ahora la nueva bandera de críticas de los demócratas que han salido en defensa de los narcotraficantes.

El almirante Frank Bradley "actuó dentro de su autoridad y conforme a la ley al dirigir el ataque para garantizar que el barco fuera destruido y la amenaza a Estados Unidos eliminada", dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt a periodistas.

El secretario de Defensa "autorizó al almirante Bradley a llevar a cabo estos ataques", añadió.

Los dos ataques tuvieron lugar el 2 de septiembre y comenzaron una campaña de Estados Unidos en el Caribe.

Los medios estadounidenses de extrema izquierda informaron la semana pasada que un ataque inicial el 2 de septiembre dejó a dos personas con vida, quienes fueron asesinadas en un ataque posterior.

¿Derechos para los terroristas?

Trump anunció en ese momento que 11 presuntos "narcoterroristas" habían muerto.

Bombardeos posteriores que dejaron sobrevivientes fueron seguidos por esfuerzos de búsqueda y rescate que recuperaron a dos personas en un caso y no lograron encontrar a otra más tarde en octubre.

Hegseth también ha insistido en que los ataques son legales, y afirmó en una publicación reciente en X que la acción militar está "en cumplimiento con la ley de conflicto armado y aprobada por los mejores abogados militares y civiles, a lo largo de toda la cadena de mando".

Trump ha desplegado una flotilla en el Caribe para combatir el narcotráfico, que durante décadas inunda a EEUU de drogas. Una corte federal de Nueva York tiene una orden judicial por narcotráfico y daño continuado a decenas de miles de personas en contra el gobernante Nicolás Maduro.

Según informes de inteligencia, Maduro está directamente vinculado con el llamado Cartel de los Soles, una banda internacional del crimen organizado que opera desde Venezuela.

FUENTE: Con información de AFP.

