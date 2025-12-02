martes 2  de  diciembre 2025
DECISIÓN

El expresidente hondureño Hernández sale de prisión en EEUU indultado por Trump

El indulto y la liberación de Hernández ocurren en medio del despliegue estadounidense en el mar Caribe y el océano Pacífico, una operación que Washington asegura que tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, durante su intervención en la ceremonia de apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP26 en Glasgow, Escocia, el lunes 1 de noviembre de 2021.&nbsp;

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, durante su intervención en la ceremonia de apertura de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP26 en Glasgow, Escocia, el lunes 1 de noviembre de 2021. 

ARCHIVO AP

WASHINGTON.- El exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel por narcotráfico, salió de prisión tras recibir el indulto del presidente Donald Trump, informó su esposa este martes.

El indulto y la liberación de Hernández ocurren en medio del despliegue estadounidense en el mar Caribe y el océano Pacífico, una operación que Washington asegura que tiene como objetivo frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

También coincide con la presión de Trump a favor del candidato Nasry Asfura en las reñidas elecciones de Honduras, que se celebraron el domingo y cuyo escrutinio continúa.

Hernández, de 57 años, fue liberado de una prisión en Virginia Occidental el lunes y es "una vez más un hombre libre", anunció su esposa, Ana García de Hernández, en las redes sociales.

Su esposo fue liberado la noche del lunes y "trasladado a un lugar seguro", declaró poco después la exprimera dama al canal Televicentro de Honduras, tras hablar con su esposo por videollamada.

"Muy emocionados junto a nuestros hijos, nuestra suegra, de poder verlo", dijo.

En el sitio web de la Oficina de Prisiones de Estados Unidos figura la liberación de un hombre que coincide con el nombre y la edad del expresidente.

FUENTE: Con información de AFP

