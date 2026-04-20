Designado para presidir Reserva Federal debe ser confirmado este martes

Kevin Warsh (centro), el exgobernador del Banco Central designado por el presidente Donald J. Trump para dirigir la Reserva Federal.

Kevin Warsh, el candidato de Donald Trump para dirigir la Reserva Federal, destacará su compromiso con la independencia del banco central en materia de tasas de interés durante una audiencia crucial de confirmación el martes, según declaraciones preparadas a las que tuvo acceso la AFP.

"Estoy comprometido en garantizar que la conducción de la política monetaria siga siendo estrictamente independiente", dirá Warsh en una declaración inicial ante el Comité Bancario del Senado.

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También tiene previsto remarcar el compromiso de reducir la inflación.

En la audiencia, programada para la mañana del martes, Warsh debe obtener la aprobación del comité de finanzas del Senado para luego realizar la votación final, donde los republicanos tienen mayoría.

A pesar de los numerosos obstáculos de los que habla la prensa, el designado por el presidente Trump no debe tener ningún problema para su confirmación y la posterior sustitución del actual presidente de la Fed, Jerome Powell, que el 15 de mayo termina su mandato.

Se espera que Warsh enfrente un duro interrogatorio por parte de los legisladores el martes, sobre cuestiones que van desde su patrimonio hasta sus vínculos pasados con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, así como sus opiniones en materia económica.

El Departamento de Justicia inició una investigación sobre Powell y la Fed por las renovaciones en la sede del banco, una medida que Powell calificó como un intento del gobierno de Trump de intimidar al banco.

FUENTE: Con información de AFP.