lunes 3  de  agosto 2026
EMPRESAS

Amazon supera por primera vez los 3 billones (trillions) de dólares de capitalización bursátil

En la Bolsa de Nueva York, la acción de Amazon ganaba un 5,20% hasta los 285,69 dólares. Desde la publicación de sus resultados el jueves se ha disparado más de un 21%

El buque militar Donald Cook transita por el mar Arábigo mientras un helicóptero MH-60S se acerca.&nbsp;

El buque militar Donald Cook transita por el mar Arábigo mientras un helicóptero MH-60S se acerca. 

@CENTCOM
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El gigante tecnológico estadounidense Amazon superó por primera vez el lunes el umbral simbólico de los 3 billones de dólares de capitalización bursátil, impulsado por el entusiasmo suscitado por sus resultados trimestrales.

En la Bolsa de Nueva York, la acción de Amazon ganaba un 5,20% hasta los 285,69 dólares. Desde la publicación de sus resultados el jueves se ha disparado más de un 21%, un incremento de alrededor de 500.000 millones de dólares de valor en bolsa.

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"Una de las cosas que ha quedado muy clara durante esta temporada de resultados es que los inversores son muy proclives a recompensar las buenas noticias y a castigar las malas", comentó a la AFP Steve Sosnick, analista de la plataforma Interactive Brokers.

Los últimos acontecimientos geopolíticos orientan la plaza estadounidense al alza en plena temporada de resultados trimestrales de empresas.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el lunes una reanudación del diálogo con el régimen terrorista de Irán, tras cinco meses de guerra.

Pero los inversores se quedaron con las palabras del presidente estadounidense, que anunció este fin de semana una pausa en los ataques contra Irán.

El martes SpaceX, la joya del multimillonario Elon Musk, será centro de atención por su primera publicación de resultados desde su salida a bolsa en junio.

FUENTE: Con información de AFP.

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