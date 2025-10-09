jueves 9  de  octubre 2025
washington

EEUU anuncia nuevas sanciones contra el petróleo de Irán

El Departamento del Tesoro anunció en un comunicado que estas nuevas sanciones van dirigidas contra una red que transporta productos energéticos iraníes valorados en cientos de millones de dólares

El secretario del Tesoro Scott Bessent habla a directivos de la Reserva Federal.

El secretario del Tesoro Scott Bessent habla a directivos de la Reserva Federal.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El Gobierno de Estados Unidos anunció el jueves una nueva batería de sanciones contra unas cincuenta personas, empresas y buques, principalmente con sede en Asia, acusados de vender y transportar gas y petróleo de Irán.

El Departamento del Tesoro anunció en un comunicado que estas nuevas sanciones van dirigidas contra una red que transporta productos energéticos iraníes valorados en cientos de millones de dólares que proporcionan "una financiación esencial al régimen iraní y soporte a grupos terroristas que amenazan a Estados Unidos".

Lee además
Un policía monta guardia frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana el 26 de mayo de 2023. 
COMUNICADO

Embajada de EEUU en Cuba anuncia cierre por actividad del régimen frente a su sede
El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.
VENEZUELA

EEUU sopesa qué hacer con régimen de Maduro tras declararse en "conflicto armado" contra los cárteles

Entre los sancionados se encuentran una veintena de buques pertenecientes a la "flota fantasma" iraní, una terminal petrolera en China y refinerías independientes chinas.

Desmantelar flujo de ingresos a Irán

La Casa Blanca impuso estas sanciones con el objetivo de "degradar el flujo de ingresos, desmantelando elementos esenciales de la maquinaria de exportación de energía de Irán", indicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, citado en el comunicado.

Se trata de la cuarta tanda de sanciones dirigidas contra refinerías independientes con sede en China, precisó el Departamento del Tesoro.

También se ven afectadas por esta nueva batería de medidas punitivas empresas con sede en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), acusadas de participar en la comercialización de petróleo y gas iraní.

La mayoría de la veintena de buques sancionados navegan bajo bandera de Panamá o Palaos, pero también hay de países africanos como Gambia y Comoras.

Las sanciones implican la congelación de los activos que las empresas y personas afectadas tienen directa e indirectamente en Estados Unidos, así como la imposibilidad de que las empresas o ciudadanos estadounidenses comercien con ellas.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Aeropuertos de EEUU sufren retrasos y cancelaciones a causa del cierre gubernamental

Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

Trump acusa a medios de prensa de ultraizquierda de apoyar a grupo terrorista Antifa

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla con la prensa en la Casa Blanca, en Washington D.C.
Fin de la guerra

Israel y Hamás alcanzan acuerdo para alto el fuego en Gaza; Trump cree que rehenes regresarán a casa el lunes

Blaise Ingoglia, DOGE  Florida. 
EVALUANDO UNA AMENAZA

Matrimonio de Florida pide explicaciones, tras sufrir "intimidación" por criticar a Blaise Ingoglia

Jonathan Rinder, detenido en Florida acusado de incendio en Los Ángeles. 
Investigación

Arrestan en Florida al supuesto autor de los incendios forestales de principios de año en Los Ángeles

Anna Sofía Benítez, en Facebook.
CUBA

Joven cubana desafía a dictadura en la isla

El presidente Donald Trump, en la Oficina Oval, en la Casa Blanca, Washington DC. 
SEGURIDAD

Trump arremete contra el gobernador de Illinois: "Debería estar en la cárcel"

Te puede interesar

Israelíes celebran el acuerdo del cese al fuego gracias al plan del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Israel: "Todas las partes firmaron primera fase del plan Trump" para cese el fuego en Gaza

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Periodistas reunidos en la Casa Blanca con el presidente Donald J. Trump y miembros de su gabinete.
ENCUENTRO

Trump acusa a medios de prensa de ultraizquierda de apoyar a grupo terrorista Antifa

Imagen referencial de una patrulla de la Policía de Miami.
SUCESOS

Caos en Allapattah: operativo policial tras tiroteo que deja dos agentes heridos

El dictador cubano, Miguel Dïaz-Canel.
DECLARACIÓN

Parlamentarios europeos piden clasificar a Cuba como Estado promotor del terrorismo

El presidente Donald Trump y el fiscal general de Florida, James Uthmeier.
POLÍTICA ESTATAL

Trump lanza apoyo a Uthmeier para fiscal de Florida y despeja el camino republicano hacia 2026