Embajada de EEUU en Cuba anuncia cierre por actividad del régimen frente a su sede

La sede diplomática emitió una nota en sus canales oficiales especificando la cancelación de los servicios consulares para la fecha

Un policía monta guardia frente a la embajada de Estados Unidos en La Habana el 26 de mayo de 2023.&nbsp;

(Foto de YAMIL LAGE / AFP)
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Embajada de los Estados Unidos en La Habana comunicó que suspenderá todos los servicios de visa este jueves, 9 de octubre de 2025. La sede diplomática fue informada por el régimen cubano sobre la imposibilidad de acceso a sus instalaciones, debido a una actividad programada en el perímetro del edificio.

La sede diplomática emitió una nota en sus canales oficiales especificando la cancelación de los servicios consulares para la fecha. Esto incluye las entrevistas programadas, la revisión de documentos y la entrega de pasaportes. La Embajada notificó que los solicitantes afectados por esta cancelación serán contactados directamente la próxima semana para establecer nuevas fechas. Las autoridades diplomáticas solicitaron a los afectados no contactar a la Embajada para consultas sobre las citas reprogramadas.

Según reportes del diario oficial Granma, este 9 de octubre se llevarán a cabo en la isla "actos de solidaridad con Palestina". Esta actividad, que restringe el acceso a la Embajada, coincide con otros cierres programados. La sede diplomática permanecerá cerrada el viernes, 10 de octubre, por un feriado local, y el lunes, 14 de octubre, por la celebración del Columbus Day en los Estados Unidos.

FUENTE: Redaccióm

