Embajada de EEUU en Cuba anuncia cierre por actividad del régimen frente a su sede

La Embajada de los Estados Unidos en La Habana comunicó que suspenderá todos los servicios de visa este jueves, 9 de octubre de 2025. La sede diplomática fue informada por el régimen cubano sobre la imposibilidad de acceso a sus instalaciones, debido a una actividad programada en el perímetro del edificio.







La sede diplomática emitió una nota en sus canales oficiales especificando la cancelación de los servicios consulares para la fecha. Esto incluye las entrevistas programadas, la revisión de documentos y la entrega de pasaportes. La Embajada notificó que los solicitantes afectados por esta cancelación serán contactados directamente la próxima semana para establecer nuevas fechas. Las autoridades diplomáticas solicitaron a los afectados no contactar a la Embajada para consultas sobre las citas reprogramadas.

Según reportes del diario oficial Granma, este 9 de octubre se llevarán a cabo en la isla "actos de solidaridad con Palestina". Esta actividad, que restringe el acceso a la Embajada, coincide con otros cierres programados. La sede diplomática permanecerá cerrada el viernes, 10 de octubre, por un feriado local, y el lunes, 14 de octubre, por la celebración del Columbus Day en los Estados Unidos. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USEmbCuba/status/1976131359606214789?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1976131359606214789%7Ctwgr%5E4197d616114fca4ad6dcf0376071235b46d0a863%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.martinoticias.com%2Fa%2Fembajada-de-eeuu-en-cuba-anuncia-cierre-por-evento-imprevisto-del-regimen-y-feriados%2F426218.html&partner=&hide_thread=false MENSAJE IMPORTANTE de la Embajada de los Estados Unidos sobre servicios de visa el 9 de octubre de 2025



El régimen nos informó tarde que el acceso a la Embajada estará impedido el jueves 9 de octubre de 2025 debido a una actividad frente al edificio de la Embajada. No habrá… — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) October 9, 2025 FUENTE: Redaccióm

