Secretario del Tesoro de EEUU celebra "gran victoria" de primera ministra de Japón en legislativas

La Primera ministro de Japón y presidenta del Partido Liberal Democrático (PLD), Sanae Takaichi, coloca una rosa de papel roja sobre el nombre de un candidato electo en la sede del PLD durante las elecciones de la Cámara de Representantes en Tokio el 8 de febrero de 2026.

WASHINGTON — El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent , celebró una "gran victoria " para la primera ministra de Japón , Sanae Takaichi, quien se perfilaba para un sólido triunfo en las elecciones legislativas anticipadas del país el domingo.

La coalición del Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi puede obtener en solitario cerca de 300 de los 465 escaños en juego y recuperar la mayoría absoluta sin su aliado en la coalición de gobierno, el Partido de la Innovación.

"La primera ministra convocó elecciones anticipadas... y vaya, hoy ha logrado una gran victoria", dijo Bessent en entrevista con Fox News.

Recordó que días antes de la elección, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo público su apoyo a la primera ministra.

Es "una aliada, con una gran relación con el presidente. Y cuando Japón es fuerte, Estados Unidos es fuerte en Asia", añadió Bessent.

Acuerdo "muy sustancial"

El jueves, cuando Trump ofreció su "apoyo total y completo" a Takaichi en las redes sociales, también hizo el inusual anuncio de que ella visitaría la Casa Blanca el 19 de marzo, pese a que aún no se conocían los resultados de la elección.

En esa publicación, Trump dijo que Estados Unidos y Japón han estado trabajando en un acuerdo "muy sustancial" en materia de comercio, además de colaborar en materia de seguridad nacional.

El domingo, Takaichi agradeció a Trump por sus "cálidas palabras" de apoyo. "El potencial de nuestra Alianza es ILIMITADO", agregó la primera ministra en X.

La líder ultranacionalista, la primera mujer en gobernar el archipiélago asiático, disolvió el 19 de enero la Cámara Baja del Parlamento y convocó comicios anticipados en busca del respaldo público a sus medidas destinadas a proteger a las familias del aumento de precios e incrementar el gasto en defensa.

FUENTE: Con información de AFP