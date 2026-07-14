martes 14  de  julio 2026
ECONOMíA

Inflación de EEUU se desacelera al 3,5% en junio

El índice de precios al consumidor (IPC) fue de 3,5% en medición interanual, frente a 4,2% registrado en mayo, indicó el Departamento del Trabajo

Una estación de gasolina de la compañía Chevron.

Una estación de gasolina de la compañía Chevron.

PATRICK T. FALLON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La inflación se desaceleró más de lo esperado en junio en Estados Unidos, cuando los precios del petróleo y por consiguiente de la gasolina bajaron por un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente, según cifras oficiales.

La reanudación de las hostilidades entre Washington y Teherán, y la orden del presidente Donald Trump de reiniciar el bloqueo a los puertos iraníes, podría convertir la mejora en algo pasajero.

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El índice de precios al consumidor (IPC) fue de 3,5% en medición interanual, frente a 4,2% registrado en mayo, indicó el Departamento del Trabajo.

Este retroceso se debe en gran medida al brusco descenso de los precios del petróleo en EEUU que repercuten en la gasolina (-9,7% en un mes), que había seguido a la distensión diplomática entre Estados Unidos e Irán.

Caída de los precios del petróleo

Analistas anticipaban un aumento del 3,8%, de acuerdo con economistas encuestados por Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

La cifra marca un retroceso desde un máximo de tres años, ya que la caída de los costos de la energía compensaron los aumentos en vivienda y en algunos alimentos.

Teherán respondió a los ataques de Estados Unidos e Israel, que comenzaron el 28 de febrero, con un bloqueo del Estrecho de Ormuz, un paso clave para el tránsito de hidrocarburos, lo que disparó los precios globales de la energía.

Con las renovadas hostilidades en el Golfo de esta semana, las cotizaciones mundiales del petróleo volvieron a subir, pero por debajo de los 80 dólares el barril de crudo.

Los ojos estarán puestos este martes sobre el presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed), Kevin Warsh, quien declara ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

Si bien el banco central tiene un objetivo de inflación a largo plazo del 2,0%, los aumentos de costos han sido superiores a ese nivel durante aproximadamente cinco años, causados por la histórica inflación creada por las fallidas medidas económicas durante el gobierno de Joe Biden.

La Reserva Federal

Según las declaraciones preparadas para su comparecencia ante los legisladores, Warsh prometerá que la Fed librará a Estados Unidos del prolongado "rebrote de la inflación".

"El objetivo número uno de la Fed es acertar con la política monetaria o acercarnos lo más posible a ello", tiene previsto decir Warsh.

"Si acertamos con la política —y lo haremos—, el repunte de la inflación de los últimos cinco años causada por el gobierno de Biden será cosa del pasado", añade.

El IPC disminuyó 0,4% entre mayo y junio, en la primera caída mes a mes desde 2020. Pero el ritmo sigue muy por encima del objetivo de la Fed.

Aunque los costos de la energía bajaron en junio, los de la comida subieron ligeramente un 0,2% mensual.

Excluyendo los sectores volátiles de alimentos y energía, el IPC general subió un 2,6% interanual.

Prioridades para el presidente Trump

El jefe de la Casa Blanca hizo de la mejora del poder adquisitivo una de sus prioridades durante la campaña electoral de 2024 para la Casa Blanca y lo ha logrado, pero la guerra en Irán también fue una prioridad inaplazable.

Para el líder republicano la economía y la seguridad nacional de EEUU son temas de máxima atención.

Trump ha sido el único Presidente con voluntad y acción para frenar verdaderamente al régimen de Irán, el mayor patrocinador del terrorimso en el mundo y enemigo número uno de Israel y de EEUU.

El Presidente dijo bien claro: prefieron que los precios del petróleo suban de forma temporal que los iraníes fabriquen bombas nucleares con un gran peligro real para la seguridad de EEUU, Israel y el mundo en general.

FUENTE: Con información de AFP.

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