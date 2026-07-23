EEUU presenta nuevos aranceles entre 10% y el 12.5% a casi 90 países

Estados Unidos presentó este jueves un nuevo impuesto aduanero de entre el 10% y el 12,5% a más de 80 países a los que acusa de no hacer suficiente para combatir el trabajo forzado y esclavo.

La decisión subraya que la política comercial estadounidense sigue apostando a los impuestos aduaneros para atraer más inversión extranjera en busca de revitalizar la industria nacional.

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Este nuevo cobro fiscal responde a la expiración de un gravamen del 10%, aprobado después de que la Corte Suprema aboliera parte de los llamados "aranceles recíprocos", y es la última medida dentro de una serie de acciones que el presidente, Donald J. Trump, adoptó desde que retornó a la Casa Blanca en enero de 2025.

La nueva estrategia para mantener vivo el arancel global mínimo del 10% se basa en el argumento de que las economías afectadas compiten de manera injusta contra Estados Unidos por no poner freno al trabajo forzado.

Los gravámenes se aplican también como consecuencia por las investigaciones sobre el uso de trabajo forzoso, explicó la oficina del Representante Comercial (USTR por sus siglas en inglés) en un comunicado.

Algunos países sufrirán aranceles específicos de hasta el 12,5%.

Respuesta al trabajo forzado y competencia ilegítima

"Esta medida se aplica a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses", explicó el texto.

La agenda comercial de Trump sufrió un amplio revés en febrero, cuando la Corte Suprema dictaminó que parte de los aranceles eran inconstitucionales, ya que solo el Congreso puede aprobar medidas de este tipo.

Trump se vio obligado a cambiar de estrategia, y anunció que volvería a la carga con otras tasas aduaneras, esta vez sustentadas en investigaciones previas del USTR.

"El 2 de junio de 2026, el Representante Comercial de Estados Unidos determinó (...) que los actos, políticas y prácticas de las 60 economías investigadas relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición sobre la importación de bienes producidos con trabajo forzado no son razonables" explicó el texto.

Este tipo de aranceles son más difíciles de rebatir por los países afectados, o los importadores, como sucede con los que se aplican por motivos medioambientales (productos que llegan a Estados Unidos de zonas deforestadas, por ejemplo) o sanitarios.

Brasil es uno de los países que sufrió esta semana una nueva oleada de aranceles en algunos productos, a causa de este tipo de investigaciones.

Al mismo tiempo, el USTR reconoce en su comunicado que "el presidente Trump está utilizando tanto los aranceles como los acuerdos comerciales para apoyar a los trabajadores estadounidenses y corregir los desequilibrios comerciales".

Trump advirtió al llegar al poder que su política comercial sería la de América Primero ( America First).

FUENTE: Con información de EFE y AFP.