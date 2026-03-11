miércoles 11  de  marzo 2026
EEUU registra la inflación más baja en 12 meses

El índice de precios al consumidor (IPC) estuvo en línea con lo que esperaban los mercados. El registro de 2,4% interanual fue igual al del mes anterior y el dato más bajo en 12 meses

Clientes comprar productos electrodomésticos.

RONALDO SCHEMIDT/ AFP

RONALDO SCHEMIDT/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La inflación en Estados Unidos se mantuvo estable en febrero, en 2,4% interanual, según datos oficiales publicados el miércoles que no contemplan la disparada del petróleo provocada por la guerra en Oriente Medio.

El índice de precios al consumidor (IPC) estuvo en línea con lo que esperaban los mercados. La subida de 2,4% interanual fue igual a la registrada el mes anterior.

En la medición mes a mes, el índice de precios avanzó 0,3%, también en línea con las expectativas del mercado recogidas por el Dow Jones Newswires y The Wall Street Journal.

"La economía estadounidense es fuerte y, una vez superadas las perturbaciones temporales causadas por la Operación Furia Épica, veremos un progreso económico aún mayor", afirmó Kush Desai, portavoz de la Casa Blanca.

La guerra en Oriente Medio, que comenzó el 28 de febrero, ha perturbado el comercio de petróleo a través del estrecho de Ormuz, por donde transitan cada día 15 millones de barriles de petróleo y otros 5 millones de barriles diarios de productos petrolíferos.

El portavoz de la Casa Blanca añadió que las subidas de precios provocadas por la guerra son "temporales".

El precio de la energía en Estados Unidos aumentó un 0,6% en febrero respecto a enero, tras una caída del 1,5% el mes anterior, pero sin relación con la guerra en Oriente Medio.

"Las lecturas del IPC de febrero, tal y como se esperaba, fueron moderadas, pero dada la interrupción del suministro energético debido al conflicto con Irán, la atención se centra en el alcance y la duración del aumento de la inflación en los próximos meses", afirmó Kathy Bostjancic, economista jefe de Nationwide.

Su firma espera que la inflación aumente hasta más del 4% interanual "en los próximos meses, antes de volver a bajar en los meses siguientes".

La inflación más baja en 12 meses

En febrero se registraron aumentos mínimos de precios en rubros como atención médica, educación, tarifas aéreas y muebles del hogar, según el Departamento de Trabajo.

En cambio, hubo una disminución de los precios de los vehículos usados, de los seguros de vehículos, así como de las comunicaciones y del cuidado personal.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de la energía y los alimentos, se ubicó en un 2,5% interanual.

La cifra de febrero se situó cerca de los mínimos de los últimos 12 meses.

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed, banco central), que tiene el doble mandato de mantener bajo control los precios y el desempleo, subió varias veces las tasas para frenar la inflación creada por el gobierno de Joe Biden, que rozó los dos dígitos en 2022. Analistas independientes consideraron que la los niveles inflacionarios escalaron entre el 11,5% y el 13%, a diferencia del 9,1%.

Y, aunque desde hace un año y medio ha emprendido un ciclo de recortes, las tasas de interés siguen elevadas, en un margen de 3,50% y 3,75%.

El comité de política monetaria de la Fed vuelve a reunirse la próxima semana. Para entonces contará con su índice de inflación preferido, el PCE, que se publica a finales de esta semana.

FUENTE: Con información de AFP.

