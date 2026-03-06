Inflación en Venezuela se disparó a 475% en 2025

La economía venezolana terminó 2025 con una inflación anual de 475%, de acuerdo con datos divulgados por el Banco Central de Venezuela (BCV), que retomó la publicación de este indicador después de más de doce meses sin reportarlo.

La cifra refleja una fuerte aceleración respecto a 2024, cuando el entonces gobernante Nicolás Maduro aseguró que el aumento de precios había sido de 48%, aunque el banco emisor no difundió en ese momento un informe oficial.

El encarecimiento de los bienes y servicios continuó deteriorando el poder adquisitivo de los venezolanos. Diversas estimaciones sitúan el ingreso promedio mensual entre 100 y 300 dólares, una cantidad muy por debajo del costo calculado de la canasta básica alimentaria, que ronda los 700 dólares.

Impacto económico

El impacto inflacionario fue especialmente visible en rubros esenciales. Los alimentos y bebidas registraron un incremento de 532% durante el año, mientras que los precios en educación subieron 570%, salud 445% y alquileres 340%.

En mercados y pequeños comercios de Caracas, comerciantes reportan una caída en la actividad durante las últimas semanas, atribuida a la pérdida de capacidad de compra de los consumidores.

Algunos ciudadanos señalan que la única estrategia para enfrentar el alza de precios consiste en buscar ofertas en distintos establecimientos. “Hay que ir de un supermercado a otro”, comentó una contadora consultada en un mercado de verduras de la capital, quien considera que un ajuste salarial sería clave para aliviar la presión sobre los hogares.

Una crisis que arrastra años

Venezuela ya experimentó uno de los episodios hiperinflacionarios más severos del mundo reciente. En 2018 la inflación alcanzó cerca de 130,000%, el punto máximo de una crisis que se prolongó por varios años y que oficialmente se dio por terminada en 2021.

Durante ese período, el equipo económico del chavismo aplicó algunas medidas para frenar la escalada de precios, entre ellas mayor disciplina fiscal, flexibilización del uso del dólar y relajación de controles económicos.

A pesar de ello, economistas sostienen que la inflación sigue estrechamente vinculada al comportamiento del tipo de cambio. Cuando el bolívar pierde valor frente al dólar, los precios tienden a subir rápidamente en toda la economía.

El propio BCV informó además que el producto interno bruto creció cerca de 9% en 2025, impulsado principalmente por la actividad petrolera.

No obstante, especialistas advierten que persisten distorsiones importantes en el mercado cambiario, incluida una brecha superior al 40% entre el dólar oficial y el del mercado, lo que obliga a muchos comerciantes a ajustar continuamente sus precios para evitar pérdidas.

FUENTE: Con información de AFP/La Nación