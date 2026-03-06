viernes 6  de  marzo 2026
ECONOMÍA

Inflación en Venezuela se disparó a 475% en 2025

El Banco Central de Venezuela volvió a divulgar datos oficiales de inflación y confirmó que los precios en el país aumentaron 475% durante 2025

Economía: Venezuela en caída libre desde el 2015

Economía: Venezuela en caída libre desde el 2015

Collage Canva
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La economía venezolana terminó 2025 con una inflación anual de 475%, de acuerdo con datos divulgados por el Banco Central de Venezuela (BCV), que retomó la publicación de este indicador después de más de doce meses sin reportarlo.

La cifra refleja una fuerte aceleración respecto a 2024, cuando el entonces gobernante Nicolás Maduro aseguró que el aumento de precios había sido de 48%, aunque el banco emisor no difundió en ese momento un informe oficial.

Lee además
Familiares de los presos políticos levantaron pancartas frente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, mientras hablaba durante un debate sobre un proyecto de ley de amnistía propuesto por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, afuera del edificio El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), en Caracas, el 19 de febrero de 2026.
REPRESIÓN

Foro Penal informa que quedan 49 presos políticos extranjeros en Venezuela
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera a la libertad de expresión una piedra angular para la democracia.
DERECHOS

Ley de amnistía en Venezuela no frena la censura y agresiones a libertad de expresión

El encarecimiento de los bienes y servicios continuó deteriorando el poder adquisitivo de los venezolanos. Diversas estimaciones sitúan el ingreso promedio mensual entre 100 y 300 dólares, una cantidad muy por debajo del costo calculado de la canasta básica alimentaria, que ronda los 700 dólares.

Impacto económico

El impacto inflacionario fue especialmente visible en rubros esenciales. Los alimentos y bebidas registraron un incremento de 532% durante el año, mientras que los precios en educación subieron 570%, salud 445% y alquileres 340%.

En mercados y pequeños comercios de Caracas, comerciantes reportan una caída en la actividad durante las últimas semanas, atribuida a la pérdida de capacidad de compra de los consumidores.

Algunos ciudadanos señalan que la única estrategia para enfrentar el alza de precios consiste en buscar ofertas en distintos establecimientos. “Hay que ir de un supermercado a otro”, comentó una contadora consultada en un mercado de verduras de la capital, quien considera que un ajuste salarial sería clave para aliviar la presión sobre los hogares.

Una crisis que arrastra años

Venezuela ya experimentó uno de los episodios hiperinflacionarios más severos del mundo reciente. En 2018 la inflación alcanzó cerca de 130,000%, el punto máximo de una crisis que se prolongó por varios años y que oficialmente se dio por terminada en 2021.

Durante ese período, el equipo económico del chavismo aplicó algunas medidas para frenar la escalada de precios, entre ellas mayor disciplina fiscal, flexibilización del uso del dólar y relajación de controles económicos.

A pesar de ello, economistas sostienen que la inflación sigue estrechamente vinculada al comportamiento del tipo de cambio. Cuando el bolívar pierde valor frente al dólar, los precios tienden a subir rápidamente en toda la economía.

El propio BCV informó además que el producto interno bruto creció cerca de 9% en 2025, impulsado principalmente por la actividad petrolera.

No obstante, especialistas advierten que persisten distorsiones importantes en el mercado cambiario, incluida una brecha superior al 40% entre el dólar oficial y el del mercado, lo que obliga a muchos comerciantes a ajustar continuamente sus precios para evitar pérdidas.

FUENTE: Con información de AFP/La Nación

Temas
Te puede interesar

Exigen "total transparencia" en la extracción de oro acordado entre EEUU y Venezuela

Comprensión de la guerra internacional

Venezuela muestra sus armas y gana en el debut del Clásico Mundial de Béisbol 2026

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente Donald Trump habla en el Salón Este de la Casa Blanca el 5 de marzo de 2026 en Washington, DC.
POLÍTICA

Trump: "Cuba caerá y Venezuela ha sido estabilizada"

Mark Zuckerberg adquiere millonaria vivienda en Indian Creek.
RÉCORD INMOBILIARIO

Mark Zuckerberg adquiere mansión de 170 millones de dólares en el exclusivo 'Búnker' de Miami

El escándalo racista sacude al partido republicano de Miami-Dade.
INDIGNACIÓN

Escándalo racista en chat del partido republicano provoca condena política en Miami-Dade

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez firma un documento junto al Secretario del Interior de EEUU, Doug Burgum, en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 5 de marzo de 2026.
POLÍTICA

Estados Unidos anuncia el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela

Imagen del USS Abraham Lincoln.
INFORMACIóN FALSA

EEUU desmiente que drones iraníes impactaran el portaviones Lincoln

Te puede interesar

Imagen del portaaviones Abraham Lincoln en el Medio Oriente.   
CASA BLANCA

Trump: "Sólo la "rendición incondicional" del régimen de Irán pondrá fin a la guerra

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Vehículo de la marca Lexus con matrícula del estado de Florida estacionado en una zona residencial del condado.
TRÁMITE VEHICULAR

Florida analiza suprimir el adhesivo que certifica la vigencia del registro vehicular

Andrés Forero, congresista y aspirante al Senado de Colombia.
ELECCIONES

"Nos jugamos la democracia": Congresista denuncia presiones armadas a horas de las legislativas en Colombia

Imagen de referencia patrulla de policía.
SUCESO

Hombre armado con machete muere tras ser baleado por agentes del Sheriff en Oakland Park

El eurodiputado polaco Arkadiusz Mularczyk.
FUERTE LLAMADO

Eurodiputado polaco exige en Miami cortar fondos europeos para régimen de Cuba