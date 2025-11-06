Caída de tecnológicas llevan a Wall Street a terreno negativo

Agentes de la Bolsa de Nueva York trabajan en una de las sesiones bursátiles.

Wall Street cerró en rojo el jueves, arrastrada por la caída de los gigantes tecnológicos y las preocupaciones sobre su nivel de valorización, en un mercado con ausencia de datos oficiales sobre la economía estadounidense.

El índice Dow Jones perdió 0,84%, el tecnológico Nasdaq retrocedió 1,90% y el índice ampliado S&P 500, cayó un 1,12%.

Este retroceso generalizado muestra "algo que no hemos presenciado desde hace un tiempo", comentó a la AFP Sam Stovall, de CFRA.

Según el analista, esto se explica en parte porque el mercado está "corto de catalizadores capaces de sostener o de impulsar los precios bursátiles".

Como el grueso de la temporada de resultados ya pasó "con un crecimiento en el tercer trimestre mejor que lo previsto (...) no queda gran cosa que pueda influenciar a los accionistas a corto plazo", opinó Stovall. "En especial porque la Reserva Federal no se reunirá antes de diciembre", explicó.

Además, los inversionistas no cuentan con datos económicos oficiales debido a la parálisis presupuestaria del gobierno de Estados Unidos, la más larga de la historia.

El dinamismo de Wall Street en los últimos meses se ha apoyado en especial en el entusiasmo por el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) y los contratos comerciales por decenas de miles de millones de dólares.

Sin embargo, los especialistas están preocupados de que algunas valorizaciones hayan subido demasiado rápido, especialmente porque crecen los temores sobre la capacidad de los gigantes tecnológicos para absorber los costos colosales de la carrera por la IA.

FUENTE: Con información de AFP.