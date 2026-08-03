martes 4  de  agosto 2026
AVIACIóN

El 737 MAX 7 de Boeing obtiene su certificación tras varios años de retrasos

La FAA otorgó la certificación después de que la compañía cumpliera nuevos requisitos en la legislación federal tras dos accidentes mortales del MAX en 2018 y 2019

Un Boeing 737 MAX 7 luego de su primer vuelo oficial para obtener su certificación.

Un Boeing 737 MAX 7 luego de su primer vuelo oficial para obtener su certificación.

STEPHEN BRASHEAR / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Más de ocho años después de su vuelo inaugural, el 737 MAX 7 de Boeing alcanzó su certificación, con lo que se prevé que entre en servicio en 2027.

Las entregas de este avión, una versión más pequeña de la familia 737 MAX, debían comenzar inicialmente en 2019, pero los obstáculos técnicos, entre otros imprevistos, habían retrasado la luz verde de las autoridades regulatorias.

Lee además
La política de aranceles del presidente Donald J. Trump ha dado un vuelco al comercio mundial.
ECONOMíA

Nuevos aranceles de Washington reafirman política económica de Trump
Jubilados en EEUU tienen beneficios del Seguro Social y otros. En Miami lograron el primer lugar en actividades de voluntariado para adultos mayores per cápita, según una investigación.
SEGURIDAD SOCIAL

Jubilados instan al Congreso y a Trump a aumentar pagos de la seguridad social para el próximo año

Esta "aprobación refleja años de trabajo sostenido para resolver problemas técnicos complejos y para llevar a cabo un examen exhaustivo del diseño del aparato y de los análisis de seguridad que lo acompañan", dijo el lunes la Agencia Federal de Aviación (FAA) en un comunicado.

Cumplimiento de nuevos requisitos

La FAA otorgó la certificación después de que la compañía cumpliera nuevos requisitos en la legislación federal tras dos accidentes mortales del MAX en 2018 y 2019.

"Esta importante certificación valida el rigor del diseño de nuestro avión y reconoce la determinación y la resiliencia de nuestro equipo de desarrollo del 737 MAX", declaró Stephanie Pope, presidenta de Boeing Commercial Airplanes.

Boeing precisó a mediados de julio que el 737 MAX 7 había acumulado, durante su proceso de certificación, 686 horas de ensayos repartidas en 441 vuelos, así como 349 horas de pruebas en tierra.

Uno de los últimos elementos validados fue el sistema antihielo de los motores, un dolor de cabeza para los ingenieros.

El fabricante espera que la certificación del 737 MAX 10, el hermano mayor de la familia de esta serie de aviones, se produzca rápidamente para lanzar también las entregas el año que viene.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump afirma que EEUU está negociando "en estos momentos" con Irán: "Es la última oportunidad"

Wall Street cierra en fuerte alza con récord del Dow Jones

Wall Street abre al alza impulsada por la caída del petróleo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.  
ELECCIONES 2026

Arranca votación anticipada de primarias en Miami-Dade, ¿a dónde acudir?

Los apagones, el drama que viven a diario los cubanos.
INFORME

Cuba alcanza un récord histórico con 1.415 protestas sociales durante el mes de julio

El atacante argentino Lionel Messi, del Inter Miami, celebra luego de anotar un gol en un partido, el 4 de abril de 2026.
FÚTBOL

Messi y el Inter Miami buscan dar otro golpe de autoridad en la Leagues Cup

El presidente Donald Trump (sentado) se prepara para firmar una orden ejecutiva que crea la Comisión de Cónyuges Militares en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de agosto de 2026, en Washington, DC.
GUERRA

Trump afirma que EEUU está negociando "en estos momentos" con Irán: "Es la última oportunidad"

Imagen referencial.
VIGILANCIA SANITARIA

Aumentan casos de lepra en Florida; Miami-Dade entre condados afectados

Te puede interesar

Un agente de ICE (L) revisa las identificaciones de los viajeros en el Aeropuerto Intercontinental George Bush el 28 de marzo de 2026 en Houston, Texas.
EEUU

ICE intensifica operativos en aeropuertos; hasta 40 inmigrantes han sido arrestados en un día

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente Donald Trump (sentado) se prepara para firmar una orden ejecutiva que crea la Comisión de Cónyuges Militares en el Despacho Oval de la Casa Blanca, el 3 de agosto de 2026, en Washington, DC.
GUERRA

Trump afirma que EEUU está negociando "en estos momentos" con Irán: "Es la última oportunidad"

El portavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, habla con los periodistas.
POLÍTICA

EEUU confía en el diálogo venezolano para avanzar en su plan de transición de tres fases

Luis Alonso Matute Figueroa, trasladaba de manera clandestina las armas de fuego desde el sur de Florida a Honduras.
TRÁFICO DE ARMAS

Declaran culpable a migrante por enviar armas de Florida a Honduras mediante testaferros

El edificio de Justicia C. Clyde Atkins donde se lleva a cabo el juicio del exministro venezolano y empresario colombiano Alex Saab este viernes, en Miami, Florida
FLORIDA

Jueza fija para septiembre el juicio contra Alex Saab por lavado de dinero y conspiración