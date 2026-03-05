jueves 5  de  marzo 2026
DESPIDOS

El banco Morgan Stanley recorta el 3% de su plantilla

Los recortes afectan a las tres divisiones principales de la entidad: banca de inversión y operaciones, gestión de patrimonios y gestión de inversiones

Logo del banco Morgan Stanley en su sede en Nueva York.

Logo del banco Morgan Stanley en su sede en Nueva York.

STAN HONDA / AFP

NUEVA YORK- El banco estadounidense Morgan Stanley ha iniciado un proceso de despido de aproximadamente 2.500 empleados, lo que representa cerca del 3% de su plantilla global, según informó el miércoles el diario The Wall Street Journal (WSJ), que citó fuentes cercanas a la institución.

Según el periódico, los ceses responden a un cambio en las prioridades de negocio y ubicación, así como al rendimiento individual de los trabajadores, y se están produciendo tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

La medida se produce a pesar de que Morgan Stanley cerró un 2025 de resultados récord. El banco, que cuenta con unos 83.000 empleados, registró ingresos anuales máximos tanto en su unidad de banca de inversión como en la de gestión de patrimonios, impulsado por la volatilidad de los mercados y la actividad corporativa.

De acuerdo con el rotativo neoyorquino, el grueso de las salidas se notificó el miércoles, si bien los ajustes comenzaron a ejecutarse la semana pasada.

FUENTE: Con información de EFE.

