Despega el primer vuelo fletado por EEUU para repatriar a sus ciudadanos en Medio Oriente

Captura del sitio web flightradar24 del espacio aéreo sobre Irán sin vuelos debido a la amenaza de ataques con misiles por parte de EEUU e Israel contra Irán.

El primer vuelo fletado por la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, partió este miércoles, desde Medio Oriente, para repatriar a un grupo de ciudadanos luego de cinco días de combate entre Estados Unidos e Irán en la región.

El Departamento de Estado informó en su cuenta oficial de X que la primera aeronave costeada por el gobierno salió de Medio Oriente, sin precisar la ubicación, con connacionales que se encontraban en diversos países de la región.

EEUU Fracasa en el Senado plan de los demócratas para poner límite a poderes de Trump en la guerra con Irán

Conflicto bélico La Casa Blanca afirma que EEUU se acerca a un control "total" del espacio aéreo de Irán

De acuerdo con el comunicado, se encuentra en camino el despliegue de otros vuelos en la región para dar salida a un millar de ciudadanos que se encuentran en países como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita e Israel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SecRubio/status/2028604544326705290&partner=&hide_thread=false To all American citizens in the Middle East: your safety and security is our number one priority.



Sign up to receive STEP alerts at https://t.co/SpQfuj4gN2.



Get information at @TravelGov and you can call the department 24/7 at +1-202-501-4444. pic.twitter.com/G8grZVgmCF — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 2, 2026

El primer vuelo fue anunciado 24 horas después de que la Administración Trump recibiera críticas de congresistas demócratas y analistas por las demoras para la evacuación de sus compatriotas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StateDept/status/2028560175511068855&partner=&hide_thread=false Americans in the Middle East who need consular assistance can call the U.S. Department of State 24/7 at +1-202-501-4444. pic.twitter.com/ikpIeH1ss9 — Department of State (@StateDept) March 2, 2026

El martes en el Senado el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que las evacuaciones sufrirían demoras debido a los cierres de aeropuertos y espacios aéreos por los constantes ataques de Irán hacia los países aliados de Estados Unidos en la región.

El lunes, Estados Unidos emitió una alerta para que sus ciudadanos en doce territorios de la región evacuaran mientras existieran vuelos comerciales disponibles, tres días después de ejecutar la misión 'Furia Épica' en Teherán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/StateDept/status/2029243168059765195&partner=&hide_thread=false Any American in the Middle East who wishes to leave: call the State Department and we will get you home.



Nearly 18,000 Americans have safely returned to the U.S. since the start of Operation Epic Fury, with over 8,500 returning yesterday alone.



+1-202-501-4444 pic.twitter.com/Xz6qLfbfWH — Department of State (@StateDept) March 4, 2026

Embed

FUENTE: EFE