jueves 5  de  marzo 2026
OPERACIONES

Despega el primer vuelo fletado por EEUU para repatriar a sus ciudadanos en Medio Oriente

El martes en el Senado el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que las evacuaciones sufrirían demoras debido a los cierres de aeropuertos y espacios aéreos

Captura del sitio web flightradar24 del espacio aéreo sobre Irán sin vuelos debido a la amenaza de ataques con misiles por parte de EEUU e Israel contra Irán.

EFE/ Flightradar24
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El primer vuelo fletado por la Administración del presidente de EEUU, Donald Trump, partió este miércoles, desde Medio Oriente, para repatriar a un grupo de ciudadanos luego de cinco días de combate entre Estados Unidos e Irán en la región.

El Departamento de Estado informó en su cuenta oficial de X que la primera aeronave costeada por el gobierno salió de Medio Oriente, sin precisar la ubicación, con connacionales que se encontraban en diversos países de la región.

De acuerdo con el comunicado, se encuentra en camino el despliegue de otros vuelos en la región para dar salida a un millar de ciudadanos que se encuentran en países como Emiratos Árabes Unidos, Catar, Arabia Saudita e Israel.

El primer vuelo fue anunciado 24 horas después de que la Administración Trump recibiera críticas de congresistas demócratas y analistas por las demoras para la evacuación de sus compatriotas.

El martes en el Senado el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que las evacuaciones sufrirían demoras debido a los cierres de aeropuertos y espacios aéreos por los constantes ataques de Irán hacia los países aliados de Estados Unidos en la región.

El lunes, Estados Unidos emitió una alerta para que sus ciudadanos en doce territorios de la región evacuaran mientras existieran vuelos comerciales disponibles, tres días después de ejecutar la misión 'Furia Épica' en Teherán.

FUENTE: EFE

