Senado de Florida aprueba proyecto del ley para proteger al público frente a Inteligencia Artificial

MIAMI. - En un contexto donde la inteligencia artificial se integra cada vez más en la vida cotidiana, el Senado de Florida aprobó el proyecto SB 482, conocido como “Declaración de Derecho de la Inteligencia Artificial”, una iniciativa destinada a aumentar la transparencia en el uso de sistemas de IA, reforzar la protección de los consumidores y establecer salvaguardas especiales para menores en plataformas digitales.

La iniciativa legislativa, patrocinada por el senador republicano Tom Lee, de Ormond Beach, fue aprobada por el Senado estatal este 4 de marzo con 35 votos a favor y 2 en contra. De convertirse en ley, entraría en vigor el 1 de julio de 2026.

El proyecto establece un marco de derechos para los usuarios frente al uso de sistemas de inteligencia artificial, una tecnología que se expende rápidamente, especialmente en ámbitos como la educación, los servicios digitales y la comunicación en línea.

Según los promotores de la propuesta, el objetivo es equilibrar el avance tecnológico con medidas que garanticen transparencia, responsabilidad empresarial y protección de datos personales, especialmente cuando se trata de niños y adolescentes.

El presidente del Senado de Florida, Ben Albritton, subrayó que el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial exige reglas claras para evitar abusos o confusiones entre usuarios.

“La IA evoluciona a diario, más rápido de lo que podemos seguirle el paso. No voy a detener los avances tecnológicos, pero la transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales, especialmente cuando se trata de proteger a nuestros niños”, afirmó Albritton.

El líder del Senado añadió que los usuarios deben saber cuándo interactúan con una persona real o con un sistema automatizado. “La persona tiene derecho a saber si están hablando con un ser humano o con una computadora”, señaló.

La protección es clave

La propuesta crea una “Declaración de Derechos frente a la IA”, para los residentes de Florida y establece una serie de protecciones para consumidores y menores. Entre las principales disposiciones se influyen:

Consentimiento parental y protección de menores

Las plataformas de chatbots acompañantes deberán obtener consentimiento de los padres antes de permitir que un menor cree o mantenga una cuenta. Los tutores tendrán controles sobre la cuenta del menor y podrán solicitar la eliminación permanente de los datos personales del menor.

Avisos obligatorios sobre chatbots

Las plataformas deberían informar claramente que el usuario está interactuando con un sistema de IA y no con un ser humano. Este aviso deberá aparecer al inicio de la conversación y al menos una vez cada hora durante la interacción.

Prevención de contenido dañino

Las empresas deberán implementar medidas razonables para evitar que los chatbots generen o compartan material perjudicial para menores.

Protección de datos personales

Las compañías de tecnología de IA no podrán vender ni divulgar información privada de los usuarios, salvo que los dato sean anónimos o lo permita la ley federal.

Restricciones en el uso de la imagen de personas

El proyecto prohíbe utilizar nombre, imagen o retrato generado mediante IA de una persona con fines comerciales o publicitarios sin su consentimiento expreso.

Limitaciones en contratos del gobierno

Las entidades gubernamentales enfrentarán restricciones para contratar tecnología de IA con compañías que tengan vínculos con gobiernos extranjeros considerados poco fiables.

Marco para el uso de IA en educación

La legislación también establece reglas para el uso de herramientas de inteligencia artificial en escuelas, incluyendo notificación a los padres, posibilidad de exclusión voluntaria y acceso a las cuentas de solo lectura para padres o estudiantes elegibles. Las escuelas privadas también deben cumplir con este marco al proporcionar acceso a los estudiantes a una IA. Además, prohíbe el acceso a herramientas de IA antes del sexto grado, salvo en casos supervisados por personal escolar o para estudiantes con necesidades especiales o aprendizaje de inglés.

HB 1395 avanza en la Cámara

Aunque el Senado aprobó el proyecto SB 482, la medida aún debe superar otro paso antes de convertirse en ley. La Cámara de Representantes de Florida analiza el proyecto relacionado HB 1395, patrocinado por el representante republicano Alex Rizo, del Distrito 112.

Ese proyecto contempla disposiciones similares, incluyendo derechos de los consumidores frente a la inteligencia artificial, consentimiento parental para chatbots, restricciones a la venta de datos personales y limitaciones en contratos gubernamentales para tecnología de IA.

Actualmente, la iniciativa se encuentra en el subcomité de Presupuesto y Política de Tecnología de la Información de la Cámara, donde continúa su proceso legislativo.

Si la Cámara aprueba su versión y se concilia el texto final, el proyecto podría enviarse al gobernado para su firma y entrar en vigor en julio de 2026.

