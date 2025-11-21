viernes 21  de  noviembre 2025
FINANZAS

El bitcoin alcanza su nivel más bajo desde abril

El bitcoin, por su parte, lleva perdido más del 33% de su valor desde su máximo de 126.251,31 dólares a principios de octubre

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.

ANGELA WEIS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El bitcoin continuó su caída este viernes en medio de una aversión al riesgo, en un mercado preocupado por las altas valoraciones del sector de la inteligencia artificial (IA).

Estas preocupaciones pusieron fin al fuerte aumento registrado desde abril en las cotizaciones de Wall Street y provocaron pérdidas significativas en las acciones tecnológicas.

Lee además
El presidente ucraniano Volodimir Zelenski 
PROPUESTA

Zelenski rechaza el plan de EEUU para poner fin a la guerra con Rusia
En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

El bitcoin, por su parte, lleva perdido más del 33% de su valor desde su máximo de 126.251,31 dólares a principios de octubre.

Este viernes la criptomoneda con mayor capitalización caía 3,17%, situándose en torno a los 84.442 dólares, tras haber descendido hasta los 80.553,56 dólares, su mínimo desde abril.

"Su volatilidad es inherente a su naturaleza, y su precio está fuertemente influenciado por el sentimiento del mercado", señaló Danni Hewson, analista de AJ Bell.

"El riesgo durante una venta masiva de criptomonedas es que los inversores, ansiosos por vender, exacerben la caída", explicó.

El bitcoin inició su desplome el 10 de octubre, día en que declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump avivaron el temor a una nueva guerra comercial con China, lo que provocó una venta masiva de activos de riesgo.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Florida concentra el mayor número de muertes de ciclistas en EEUU, según data oficial

El Salvador aumenta su reserva de bitcoin por encima de los 100 millones de dólares

Los 28 puntos del plan de EEUU para terrminar la guerra en Ucrania

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Junta de escuelas públicas del condado Miami-Dade. 
ATENCIÓN PADRES

Escuelas Públicas de Miami-Dade cerrarán del 21 al 28 de noviembre por Acción de Gracias

Miss México, Fátima Bosch, desfila en el escenario durante la presentación de trajes típicos de Miss Universo 2025 en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.
CERTAMEN

Conozca a las candidatas latinas a la corona de Miss Universo 2025

La mexicana Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

La mexicana Fátima Bosch se corona Miss Universo 2025

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

Te puede interesar

El presidente ucraniano Volodimir Zelenski 
PROPUESTA

Zelenski rechaza el plan de EEUU para poner fin a la guerra con Rusia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela. video
ANÁLISIS

"La rebelión está servida: régimen de Maduro puede explosionar en cuestión de días", dice Gustavo Arístegui

En esta imagen obtenida del Departamento de Defensa de EEUU, el destructor de misiles Arleigh Burke USS Carney transita por el Canal de Suez el 26 de noviembre de 2023. El 16 de diciembre de 2023, el destructor derribó más de una docena de drones en la zona Roja, lanzados desde áreas de Yemen controladas por los hutíes, dijo el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).  
EL CARIBE

EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

Vista parcial de una moderna subestación de FPL.
FACTURAS EN ALZA

Cómo impactará a usuarios en Florida un nuevo acuerdo tarifario de la FPL

Watson Island
DESACUERDO

Miami congela venta de su terreno más codiciado en Watson Island por discrepancias en valoración