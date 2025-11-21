El bitcoin alcanza su nivel más bajo desde abril

Un agente de la Bolsa de Nueva York observa en las pantallas los indicadores del día.

El bitcoin continuó su caída este viernes en medio de una aversión al riesgo, en un mercado preocupado por las altas valoraciones del sector de la inteligencia artificial (IA).

Estas preocupaciones pusieron fin al fuerte aumento registrado desde abril en las cotizaciones de Wall Street y provocaron pérdidas significativas en las acciones tecnológicas.

EL CARIBE EEUU intercepta buque petrolero de Rusia sancionado rumbo a Venezuela y se desvía hacia Cuba

PROPUESTA Zelenski rechaza el plan de EEUU para poner fin a la guerra con Rusia

El bitcoin, por su parte, lleva perdido más del 33% de su valor desde su máximo de 126.251,31 dólares a principios de octubre.

Este viernes la criptomoneda con mayor capitalización caía 3,17%, situándose en torno a los 84.442 dólares, tras haber descendido hasta los 80.553,56 dólares, su mínimo desde abril.

"Su volatilidad es inherente a su naturaleza, y su precio está fuertemente influenciado por el sentimiento del mercado", señaló Danni Hewson, analista de AJ Bell.

"El riesgo durante una venta masiva de criptomonedas es que los inversores, ansiosos por vender, exacerben la caída", explicó.

El bitcoin inició su desplome el 10 de octubre, día en que declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump avivaron el temor a una nueva guerra comercial con China, lo que provocó una venta masiva de activos de riesgo.

FUENTE: Con información de AFP.