miércoles 21  de  octubre 2026
Diplomacia

Estadounidense liberado en Rusia va "en camino a casa", dice Trump

La liberación había sido anunciada por Vladimir Putin durante una reunión con el enviado especial estadounidense

En esta imagen, tomada y difundida por el servicio de prensa del Tribunal Municipal de Moscú el 7 de octubre de 2024, el ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, de 72 años, acusado de luchar como mercenario para Ucrania, asiste a la audiencia de su veredicto en Moscú.

En esta imagen, tomada y difundida por el servicio de prensa del Tribunal Municipal de Moscú el 7 de octubre de 2024, el ciudadano estadounidense Stephen Hubbard, de 72 años, acusado de luchar como mercenario para Ucrania, asiste a la audiencia de su veredicto en Moscú.

AFP

Stephen Hubbard, un estadounidense capturado por fuerzas rusas hace varios años en Ucrania, fue liberado y se encuentra "en camino a casa", confirmó este miércoles el presidente Donald Trump.

La liberación del estadounidense había sido anunciada poco antes por el presidente ruso, Vladimir Putin, durante una reunión con el enviado especial estadounidense Steve Witkoff, según agencias de noticias rusas.

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Hubbard, un profesor de inglés jubilado de más de 70 años, fue condenado en un juicio a puerta cerrada en octubre de 2024 a casi siete años de prisión por "actividades mercenarias" a favor de Ucrania. Él niega los cargos.

Trump afirmó que la liberación de Hubbard se logró sin necesidad de un "intercambio" con Moscú.

"Stephen está en camino de regreso a casa y pronto se encontrará con su familia", afirmó en su red Truth Social.

"A Estados Unidos, por respeto al presidente Trump, no se le exigió nada a cambio, una situación sin precedentes para Rusia. No fue necesario ningún 'intercambio' para lograr esta liberación", enfatizó.

Sin embargo, el mandatario relacionó esta liberación con la reciente suspensión de sanciones a Rusia.

"Si se hubieran impuesto sanciones, sin duda esas negociaciones se habrían detenido completa y totalmente", aseveró.

Witkoff se reunió este miércoles en San Petersburgo con Putin para informarle de su encuentro con el presidente ucraniano Volodimir Zelenski en Oslo la víspera, que el enviado calificó de "productivo".

FUENTE: Con información de AFP

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