jueves 21  de  mayo 2026
Despliegue

Trump anuncia el envío de 5.000 militares de EEUU a Polonia

El mandatario no dio más detalles, pero sus comentarios parecían referirse a un despliegue de varios miles de soldados estadounidenses en Polonia

Soldados de la Marina de Estados Unidos&nbsp; a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de EE. UU., el 27 de marzo.

Soldados de la Marina de Estados Unidos  a bordo del USS Tripoli (LHA 7) llegaron al área de responsabilidad del Comando Central de EE. UU., el 27 de marzo.

Cortesía @CENTCOM / X
Soldados del buque de asalto anphibio USS Iwo Jima (LHD-7), que se dirige frente a las costas de Venezuela.

Soldados del buque de asalto anphibio USS Iwo Jima (LHD-7), que se dirige frente a las costas de Venezuela.

@SA_Defensa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el jueves el envío de 5.000 soldados a Polonia, aunque no precisó si se refería a un despliegue ya previsto anteriormente, retrasado en medio de su presión sobre Europa.

El mandatario afirmó que la medida se basaba en su relación con su homólogo polaco, Karol Nawrocki, un aliado nacionalista a quien dijo estar "orgulloso de respaldar" en las elecciones que ganó en 2025.

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"Me complace anunciar que Estados Unidos enviará 5.000 soldados adicionales a Polonia", escribió Trump en su red Truth Social.

Trump no dio más detalles, pero sus comentarios parecían referirse a un despliegue de varios miles de soldados estadounidenses en Polonia, cuyo destino ha sido incierto durante varios días.

La semana pasada, funcionarios estadounidenses dijeron que el despliegue de 4.000 soldados en Polonia había sido descartado, la última medida de la administración de Trump para recortar el número de tropas y castigar a los aliados de la OTAN por no ayudar en la guerra con Irán.

Europa debe "valerse por sí misma"

Luego, el vicepresidente JD Vance precisó el martes que el despliegue de los 4.000 soldados había sido pospuesto, no cancelado, y agregó que Trump no había tomado una "decisión definitiva".

Vance afirmó, sin embargo, que Europa tenía que valerse "más por sí misma", mientras Trump continúa presionando para que los aliados europeos asuman una mayor parte de la carga de su defensa.

El presidente estadounidense parece decidido a castigar a los aliados que no han respaldado la guerra en Medio Oriente ni han colaborado en su petición de ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz, que Irán mantiene cerrado en respuesta a los ataques de Estados Unidos e Israel del 28 de febrero.

El Pentágono anunció a comienzos de mayo que Washington retiraría 5.000 soldados de Alemania después de que el canciller Friedrich Merz dijera que Irán estaba "humillando" a Estados Unidos en la mesa de negociaciones.

FUENTE: Con información de EFE

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