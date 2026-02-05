jueves 5  de  febrero 2026
DIPLOMACIA

Trump recibirá en marzo en la Casa Blanca a la primera ministra de Japón

"Takaichi ha demostrado ser una líder fuerte, poderosa y sabia, que ama verdaderamente a su país", afirmó Trump en una publicación en Truth Social sobre la líder japonesa

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, la primera mujer en dirigir el país asiático.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, la primera mujer en dirigir el país asiático.

KAZUHIRO NOGI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente Donald Trump recibirá el 19 de marzo en la Casa Blanca a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, la primera mujer en dirigir el país asiático y quien busca continuar en el poder en elecciones anticipadas este fin de semana.

Takaichi disolvió el Parlamento japones a finales de enero y convocó elecciones anticipadas para el 8 de febrero en busca del respaldo público a sus medidas destinadas a proteger a las familias de la subida de precios e incrementar el gasto en defensa.

"Takaichi ha demostrado ser una líder fuerte, poderosa y sabia, que ama verdaderamente a su país", afirmó Trump en una publicación en Truth Social sobre la líder japonesa.

Estados Unidos y Japón han estado trabajando para alcanzar un acuerdo "muy sustancial" en materia de comercio, además de colaborar en materia de seguridad nacional, afirmó Trump, quien ofreció su "apoyo total y absoluto" a Takaichi.

FUENTE: Con información de AFP.

