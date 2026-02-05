Trump recibirá en marzo en la Casa Blanca a la primera ministra de Japón

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi , la primera mujer en dirigir el país asiático.

El presidente Donald Trump recibirá el 19 de marzo en la Casa Blanca a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi , la primera mujer en dirigir el país asiático y quien busca continuar en el poder en elecciones anticipadas este fin de semana.

Takaichi disolvió el Parlamento japones a finales de enero y convocó elecciones anticipadas para el 8 de febrero en busca del respaldo público a sus medidas destinadas a proteger a las familias de la subida de precios e incrementar el gasto en defensa.

"Takaichi ha demostrado ser una líder fuerte, poderosa y sabia, que ama verdaderamente a su país", afirmó Trump en una publicación en Truth Social sobre la líder japonesa.

Estados Unidos y Japón han estado trabajando para alcanzar un acuerdo "muy sustancial" en materia de comercio, además de colaborar en materia de seguridad nacional, afirmó Trump, quien ofreció su "apoyo total y absoluto" a Takaichi.

FUENTE: Con información de AFP.