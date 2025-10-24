sábado 25  de  octubre 2025
El índice de precios al consumidor en EEUU se ubica en el 3%

El índice de precios al consumidor (IPC) se ubicó en el 3% en el año en septiembre, desde el 2,9% de agosto, informó el Departamento de Trabajo

El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año

KAMIL KRZACZYNSKI/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Los precios al consumo aumentaron menos de lo esperado en Estados Unidos en la medición a 12 meses a septiembre, de acuerdo con los datos oficiales publicados con retraso debido al cierre de servicios públicos en curso.

El índice de precios al consumidor (IPC) tuvo un incremento de 3% en el año móvil terminado en septiembre, desde el 2,9% de agosto, informó el Departamento de Trabajo en un comunicado.

Respecto a agosto, el incremento de los precios al consumo se moderó a 0,3% frente a 0,4%, y el descenso de los precios de energía.

Se modera la inflación subyacente

La inflación subyacente, que excluye precios volátiles como los de alimentos y energía, se moderó durante el mes, a 0,2%, y durante el año hasta el 3% (en comparación con el 3,1% del mes anterior).

El Departamento de Trabajo tenía previsto publicar su índice el 15 de septiembre, pero el cierre de algunos servicios de gobierno estadounidense por la parálisis presupuestaria provocó un aplazamiento.

Este es el único indicador macroeconómico difundido por el gobierno federal desde principios de mes. Es un dato esencial, porque las jubilaciones de los estadounidenses se ajustan con base en el IPC.

Pocos minutos después de la publicación, la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por su sigla en inglés) anunció que las pensiones aumentarán en aproximadamente 56 dólares al mes a partir de enero.

La Casa Blanca anunció este viernes que, debido al cierre del gobierno, "probablemente" no habrá informe de inflación en octubre.

Un dato muy esperado

El de la inflación era también un indicador muy aguardado por Wall Street.

"La inflación sigue siendo una preocupación, en particular respecto a la posible decisión de la Reserva Federal (Fed) de volver a recortar los tipos" de interés, declaró Adam Sahran, analista de 50 Park Investment.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) se reunirá martes y miércoles de la semana próxima, y los mercados anticipan un nuevo recorte de 0,25 puntos de la tasa, lo que situaría sus tipos de referencia en un rango previsto de 3,75% a 4%, según la herramienta de seguimiento FedWatch de CME.

"Si se observan los precios al consumidor en este momento, van hacia la baja", declaró Tim Urbanowicz, de Innovator Capital Management, antes de la publicación del IPC.

Sin embargo, "se necesita que la inflación no solo se mantenga estable, sino que disminuya para que este recorte de tipos esté justificado", añadió.

Las autoridades de la Fed han manifestado su preocupación por la fuerte caída en la creación de puestos de trabajo, que comenzó a mediados de 2024 y se ha mantenido la misma tendencia.

En agosto se crearon apenas 22.000 empleos, según los oficiales datos más recientes.

FUENTE: Con información de AFP.

