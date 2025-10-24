Gobierno de EEUU rompe negociaciones comerciales con Canadá

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en el reciente encuentro en la Casa Blanca con el primer ministro de Canadá Mark Carney.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cortó las negociaciones comerciales con Canadá debido a una campaña publicitaria de manipulación de un discurso del presidente Ronald Reagan contra el aumento de aranceles.

En su red social Truth Social, Trump expresó su enfado por la falsedad del anuncio que cita erróneamente al expresidente estadounidense Reagan hablando sobre política arancelaria.

El anuncio, producido el gobierno de la provincia canadiense de Ontario y que debe difundirse en cadenas estadounidenses, busca "interferir en la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos". El Máximo Tribunal debe pronunciarse sobre sus amplios aranceles globales.

"Basándome en su atroz comportamiento, TODAS LAS NEGOCIACIONES COMERCIALES CON CANADÁ QUEDAN TERMINADAS", escribió Trump en Truth Social.

El retroceso

El retroceso en las negociaciones ocurre tras una reunión cordial el 7 de octubre en la Casa Blanca con el primer ministro canadiense.

El viernes por la mañana, Trump también publicó otra serie de mensajes en sus redes sociales en los que afirmó que "Canadá no negocia de forma honesta".

En declaraciones previas a su viaje a Asia este viernes, Carney no mencionó el hecho, pero afirmó que las conversaciones bilaterales habían mostrado avances.

Canadá tiene "que centrarse en lo que podemos controlar y aceptar lo que no podemos controlar", afirmó.

"No podemos controlar la política comercial de Estados Unidos", dijo a periodistas en la pista antes de abordar su vuelo.

Los aranceles implementados por la Casa Blanca, especialmente sobre el acero, el aluminio y los automóviles, han impactado a Canadá como mismo han impactado durante décadas los impuestos por muchos países del planeta a EEUU.

Por ahora, ambos países siguen formando parte del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que garantiza que cerca del 85% del comercio transfronterizo en ambas direcciones siga libre de aranceles.

La denuncia de la Fundación Ronald Reagan

"La Fundación Ronald Reagan acaba de denunciar que Canadá usó fraudulentamente una campaña publicitaria, la cual es FALSA, y presenta al honorable presidente Ronald Reagan hablando de forma negativa sobre los aranceles", escribió el presidente Trump.

La fundación en cuestión escribió en X que el gobierno de la provincia canadiense de Ontario usó un "audio y video selectivo" de un discurso de radio del presidente Reagan de abril de 1987.

El anuncio "tergiversa completamente" lo que el presidente republicano Ronald Reagan realmente manifesto, señala la fundación, que "revisa ahora sus opciones legales en este asunto".

La campaña usó citas del discurso de Reagan, en el que advertía sobre algunas de las consecuencias que los altos aranceles sobre las importaciones extranjeras podrían tener en la economía estadounidense.

En el extracto se escucha a Reagan diciendo que "los aranceles elevados conducen inevitablemente a represalias por parte de otros países y desencadenan feroces guerras comerciales".

De acuerdo con AFP, la cita coincide en parte con la transcripción de ese discurso que aparece en el sitio web de la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan.

La ruptura

El giro en las relaciones entre los vecinos norteamericanos llega dos semanas después de que Carney se reuniera con Trump en la Casa Blanca para buscar una relajación de los aranceles de Washington. La reunión terminó sin acuerdos.

La decisión de romper las conversaciones también supone un golpe para Carney.

En su discurso del miércoles, antes de la presentación del presupuesto federal para 2025 el próximo mes, Carney afirmó que Estados Unidos elevó "sus aranceles a niveles que no se veían desde la Gran Depresión".

"La magnitud y la velocidad de estos cambios no suponen una transición gradual, sino una ruptura. Significan que nuestra estrategia económica debe cambiar drásticamente", añadió.

El proceso "requerirá algunos sacrificios y llevará tiempo", avisó.

Tanto Trump como el primer ministro canadiense tienen previsto asistir a reuniones en los próximos días, como la cumbre regional de los países del Sudeste Asiático (ASEAN) en Malasia y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur.

